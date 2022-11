"Cuando me inicié en el ciclismo el sueño mío era el rosa": Carapaz, ganador del Giro

El flamante ganador el Giro de Italia, el ecuatoriano del equipo Movistar Richard Carapaz, aseguró este lunes que desde que empezó en el ciclismo su sueño "era el rosa" de vencedor de la ronda italiana.

"Cuando me inicié en el ciclismo el sueño mío era el rosa", aseguró el primer ecuatoriano en ganar el domingo el Giro, en un acto en la sede madrileña del gigante de las telecomunicaciones Telefónica.

Acompañado por el manáger general del equipo Movistar, Eusebio Unzué, y varios de sus compañeros, entre ellos, Mikel Landa, Carapaz se mostró feliz de su hazaña.

Tras su cuarto puesto en la ronda italiana en 2018, "sabía que podía hacer algo este año y me preparé psicológicamente para ello", explicó Carapaz, segundo ciclista sudamericano en ganar el Giro después de su compañero colombiano Nairo Quintana (2014).

"El tercer día fue un poco mal, perdí unos segundos, el cuarto día pude remontar y que un escalador gane en un sprint fue algo que me hizo pensar que podía tener el Giro en mis manos", explicó Carapaz.

"Les había comentado a gente de mi confianza que podíamos hacer un gran Giro, luego repetir en otra etapa y con ello el liderato, y luego seguir segundo a segundo nos ha permitido rematar con un gran golpe de autoridad", añadió el ciclista del Movistar.

Y es que Carapaz hizo historia al sacar 1 minuto y 5 segundos a su primer perseguidor, el italiano Vincenzo Nibali, y 2:30 al esloveno Primoz Roglic, en la general.

Con un Giro en el bolsillo, Carapaz podría empezar a mirar hacia el Tour de Francia, pero el ciclista del Movistar no tiene prisa.

"Ahora mismo todavía no lo tengo en mis planes. Dentro de unas dos o tres temporadas me gustaría probar e ir al Tour de Francia, no puedo decir que lo puedo ganar, pero sí que se podría intentarlo", aseguró.

