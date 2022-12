Froome, en lista de deportistas que habrían usado drogas para mejorar rendimiento

La base de datos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) llevaba semanas siendo asaltada informáticamente, denunció el presidente del organismo, Craig Reedie, en una entrevista en la radio británica BBC.



Sus declaraciones se producen al día siguiente de que la AMA revelara que el grupo de "hackers" ruso APT28, también conocido como Fancy Bears, se infiltró en la base de datos de la agencia.



El grupo de piratas informáticos divulgó información relativa a varios deportistas estadounidenses, como la gimnasta estadounidense Biles, las hermanas tenistas Serena y Venus Williams y la jugadora de básquet Elena Delle Donne.



Tal información pretende sugerir el uso de sustancias prohibidas, pero se trató de medicamentos autorizados en caso de tratamiento médico puntual, dijo Reedie.



Ahora, The Guardian asegura que cinco atletas británicos, entre ellos los ciclistas Chris Froome y Bradley Wiggins, aparecen en la lista de los que supuestamente habrían tomado sustancias “para las que habían recibido una autorización de uso terapéutico (AUT) prohibido”.



Según el diario, el sitio web de ciberespionaje Fancy Bears publicó la lista final donde también incluyó a 10 atletas estadounidenses, cinco alemanes, un ruso y un danés.



“El último lote de documentos sugieren que Froome tuvo un mar de prednisolona, que se utiliza para tratar una variedad de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, durante cinco días en mayo de 2013 en el Critérium du Dauphiné y siete días en abril de 2014 durante el Tour de Romandía”, dice The Guardian.



Sin embargo, el portal hace énfasis en que no está haciendo “ninguna sugerencia de que cualquiera de los atletas nombrados ha hecho nada malo”, sino que los documentos generan más preguntas sobre el supuesto uso de drogas para mejorar el rendimiento deportivo.