Laurence gana la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco y Seixas mantiene el liderato

En la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, el francés Axel Laurance ganó la jornada y Paul Seixas conservó su “maillot jaune”.



Axel Laurence fue el ganador de la tercera etapa

Laurance estuvo toda la jornada en la escapada. Atacó a 30 kilómetros de la llegada para disputar la victoria con el español Igor Arrieta. Francia continúa dominando la Vuelta al País Vasco: las dos primeras etapas fueron conquistadas por Paul Seixas y hoy ganó Axel Laurance, del equipo Ineos Grenadiers.

Treinta ciclistas integraron el grupo de cabeza. Sin embargo, a unos 25 kilómetros de la meta, el grupo implosionó, lo que permitió que Laurance y Arrieta disputaran el final de la carrera.

Ha sido un día muy duro, sabía que Axel era muy favorito para la etapa Arrieta tras su llegada a la meta.

Por su parte, el ganador de la etapa, Axel Laurance, explicó tras la jornada a los micrófonos de la organización qut aguantó unos segundos de "sufrimiento" para luego triunfar en la meta.



“Tuve un calambre a 300 metros, cuando Igor lanzó el esprint, pero al ver la línea de meta, fui otro. Me dije: ‘Son solo unos segundos de sufrimiento para lograr una gran alegría'", detalló el frances.

Por otro lado, el ciclista mexicano Isaac Del Toro tuvo que abandonar la carrera a causa de una aparatosa caída, después de haber disputado 70 kilómetros. Aunque volvió a subirse a su bicicleta, poco tiempo después abandonó la etapa. Del Toro era el principal competidor de Paul Seixas y compañero y jefe de filas de Igor Arrieta. Horas después, un comunicado del equipo UAE anunció que el mexicano, por cuestiones médicas, se retiró definitivamente de la Vuelta a Países Bajos.

En esta etapa, el colombiano Harold Tejada no llegó entre los diez primeros, pero es octavo en la clasificación general.

Publicidad

El colombiano Harold Tejada es octavo en la general

En síntesis, la clasificación de la tercera etapa quedó así: Axel Laurance (FRA/IGD) se impuso tras recorrer los 152,8 kilómetros en 3 h 38:33, con una media de 42,1 km/h. Igor Arrieta (ESP/UAD) fue segundo, seguido por Natnael Tesfatsion (ERI/MOV), a 14 segundos, mismo tiempo que Ilan Van Wilder (BEL/SOQ), mientras que Tobias Johannessen (NOR/UXM) llegó a 18 segundos. James Shaw (GBR/EFE) fue sexto, a 21 segundos; Clément Braz Afonso (FRA/GFC), séptimo, a 24, junto a Lorenzo Fortunato (ITA/XAT) y Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC), y cerró el top 10 Reuben Thompson (NZL/LOI), a 34 segundos.

Y en lo que concierne a la clasificación general, Paul Seixas (FRA/DCT) lidera con un tiempo de 8 h 08:24, seguido por Primož Roglic (SLO/RBH), a 1:59, y Florian Lipowitz (GER/RBH), a 2:08. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) es cuarto, a 2:14; Ben Tulett (GBR/TVL), quinto, a 2:27; y Alex Baudin (FRA/EFE), sexto, a 2:31. Ion Izagirre (ESP/COF) se ubica séptimo, a 2:36; Harold Tejada (COL/XAT), octavo, a 2:48; Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV), noveno, a 3:01; y Clément Champoussin (FRA/XAT), décimo, a 3:02.

