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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Laurence gana la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco y Seixas mantiene el liderato

Laurence gana la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco y Seixas mantiene el liderato

A nivel de colombianos, Harlold Tejada no entró en el top 10 del día, pero se mantiene octavo en la general.

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