Me hubiera gustado sacar cinco minutos a Dumoulin: Quintana

Nairo Quintana (Movistar) dijo, tras colocarse en la general del Giro a solo 31 segundos del líder, el holandés Tom Dumoulin, que le hubiera gustado "sacar cinco minutos, pero querer y poder no siempre es lo mismo".



"Ha sido un día muy positivo, con un gran trabajo de equipo. Sabíamos que podíamos recortar tiempo. El líder ha cedido, por unas razones u otras. El ritmo era muy alto y con el kilometraje y el recorrido tan duro los cuerpos estaban muy cansados y a la vez muy igualados", señaló Quintana en meta.



Tras los problemas intestinales del líder Tom Dumoulin, las diferencias entre la 'maglia' rosa y el resto de aspirantes de la general se fueron ampliando. Al final, el boyacense recortó más de dos minutos.



"Me habría gustado sacar cinco minutos, pero la realidad es esa, el querer y el poder a veces no son lo mismo. En definitiva, acabamos satisfechos con lo que hemos hecho hoy", dijo.