Así quedó la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 17

Actualizado: 22 de jul, 2026
Jasper Philipsen volvió a celebrar en el Tour de Francia 2026. El velocista belga se impuso al esprint en la decimoséptima etapa, disputada entre Bollène y Voiron, tras un impecable trabajo de su compañero Mathieu van der Poel. Con este triunfo, Philipsen alcanzó su undécima victoria de etapa en la historia de la Grande Boucle y confirmó su condición como uno de los mejores embaladores del pelotón internacional.
Clasificación General:
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) – 60h 04' 17''
- Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) – 60h 08' 49'' (+4' 32'')
- Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) – 60h 11' 08'' (+6' 51'')
- Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 60h 11' 28'' (+7' 11'')
- Juan Ayuso (Lidl-Trek) – 60h 13' 39'' (+9' 22'')
- Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – 60h 14' 31'' (+10' 14'')
- Lenny Martinez (Bahrain Victorious) – 60h 17' 07'' (+12' 50'')
- Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – 60h 17' 15'' (+12' 58'')
- Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) – 60h 18' 21'' (+14' 04'')
- Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) – 60h 28' 35'' (+24' 18'')
- Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) – 60h 29' 19'' (+25' 02'')
- Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – 60h 30' 02'' (+25' 45'')
- Giulio Pellizzari (Team Visma | Lease a Bike) – 60h 31' 44'' (+27' 28'')
- Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – 60h 43' 31'' (+39' 14'')
- Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) – 60h 51' 21'' (+47' 04'')
- Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) – 60h 55' 36'' (+51' 19'')
- Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – 60h 55' 46'' (+51' 29'')
- Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) – 60h 57' 21'' (+53' 04'')
- Sean Quinn (EF Education-EasyPost) – 61h 11' 04'' (+1h 06' 47'')
- Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 61h 11' 19'' (+1h 07' 02'')