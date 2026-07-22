Así quedó la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 17

Jasper Philipsen volvió a celebrar en el Tour de Francia 2026. El velocista belga se impuso al esprint en la decimoséptima etapa, disputada entre Bollène y Voiron, tras un impecable trabajo de su compañero Mathieu van der Poel. Con este triunfo, Philipsen alcanzó su undécima victoria de etapa en la historia de la Grande Boucle y confirmó su condición como uno de los mejores embaladores del pelotón internacional.

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