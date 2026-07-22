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Así quedó la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 17

Tadej Pogacar continúa al frente de la carrera y conserva el maillot amarillo, mientras sus principales perseguidores siguen en la pelea por el podio cuando restan cinco jornadas para el final de la competencia.

Tour de Francia
Tour de Francia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

Jasper Philipsen volvió a celebrar en el Tour de Francia 2026. El velocista belga se impuso al esprint en la decimoséptima etapa, disputada entre Bollène y Voiron, tras un impecable trabajo de su compañero Mathieu van der Poel. Con este triunfo, Philipsen alcanzó su undécima victoria de etapa en la historia de la Grande Boucle y confirmó su condición como uno de los mejores embaladores del pelotón internacional.

Clasificación General:

  1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) – 60h 04' 17''
  2. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) – 60h 08' 49'' (+4' 32'')
  3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) – 60h 11' 08'' (+6' 51'')
  4. Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 60h 11' 28'' (+7' 11'')
  5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) – 60h 13' 39'' (+9' 22'')
  6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – 60h 14' 31'' (+10' 14'')
  7. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) – 60h 17' 07'' (+12' 50'')
  8. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – 60h 17' 15'' (+12' 58'')
  9. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) – 60h 18' 21'' (+14' 04'')
  10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) – 60h 28' 35'' (+24' 18'')
  11. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) – 60h 29' 19'' (+25' 02'')
  12. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – 60h 30' 02'' (+25' 45'')
  13. Giulio Pellizzari (Team Visma | Lease a Bike) – 60h 31' 44'' (+27' 28'')
  14. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – 60h 43' 31'' (+39' 14'')
  15. Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) – 60h 51' 21'' (+47' 04'')
  16. Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) – 60h 55' 36'' (+51' 19'')
  17. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – 60h 55' 46'' (+51' 29'')
  18. Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) – 60h 57' 21'' (+53' 04'')
  19. Sean Quinn (EF Education-EasyPost) – 61h 11' 04'' (+1h 06' 47'')
  20. Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 61h 11' 19'' (+1h 07' 02'')

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