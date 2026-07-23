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Así quedó la clasificación general tras la victoria de Carapaz en el Tour de Francia

El esloveno conserva una ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre Remco Evenepoel, mientras que el mexicano Isaac del Toro completa el podio provisional antes de las decisivas jornadas de alta montaña.

Tour de Francia
Tour de Francia
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

Con dos exigentes etapas alpinas aún por disputarse, la clasificación general del Tour de Francia continúa liderada por Tadej Pogacar, quien administra una cómoda diferencia sobre sus principales perseguidores. La victoria de Richard Carapaz en la etapa 18 no modificó las primeras posiciones de la general, aunque permitió al ecuatoriano ascender al décimo lugar y mantenerse entre los protagonistas de la carrera.

Clasificación General:

  1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 64 h 35:13.
  2. Remco Evenepoel (BEL/RBH) a 4:32.
  3. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 6:51.
  4. Paul Seixas (FRA/DCT) 7:11.
  5. Juan Ayuso (ESP/LTK) 9:22.
  6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 10:14.
  7. Lenny Martinez (FRA/TBV) 12:50.
  8. Tom Pidcock (GBR/Q36) 12:58.
  9. Jordan Jegat (FRA/TEN) 14:04.
  10. Richard Carapaz (ECU/EFE) 21:00.
  11. Yannis Voisard (SUI/TUD) 24:18.
  12. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 26:30.
  13. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 48:13.
  14. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 48:41.
  15. Egan Bernal (COL/IGD) 48:46.
  16. Sepp Kuss (USA/TVL) 1 h 00:37.
  17. Nicolas Prodhomme (FRA/DCT) 1 h 07:39.
  18. Jai Hindley (AUS/RBH) 1 h 09:01.
  19. Adam Yates (GBR/UAD) 1 h 11:24.
  20. Tiesj Benoot (BEL/DCT) 1 h 14:18.

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