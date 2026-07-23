Así quedó la clasificación general tras la victoria de Carapaz en el Tour de Francia

Con dos exigentes etapas alpinas aún por disputarse, la clasificación general del Tour de Francia continúa liderada por Tadej Pogacar, quien administra una cómoda diferencia sobre sus principales perseguidores. La victoria de Richard Carapaz en la etapa 18 no modificó las primeras posiciones de la general, aunque permitió al ecuatoriano ascender al décimo lugar y mantenerse entre los protagonistas de la carrera.

Clasificación General: