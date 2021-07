La crono será difícil, pero defenderé el maillot amarillo del Tour de Francia: Van der Poel

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix), líder del Tour de Francia, admitió que resultará "muy difícil" mantener el maillot amarillo tras la contrarreloj de este miércoles de 27 kilómetros entre Changé y Laval.

Van der Poel, quien disfrutó del segundo día de líder, mantuvo las diferencias en la general, 8 segundos sobre el francés Julian Alaphilippe y 31 respecto al ecuatoriano Richard Carapaz , que es tercero. Ahora, el reto es mantener la cúspide de la general tras la crono.

"Voy a hacer todo lo que pueda y voy a defender la camiseta, pero la verdad es que la contrarreloj es para especialistas y yo no lo soy, no la he preparado mucho además", señalo el ganador en el Muro de Bretaña.

Según explicó Van der Poel, "la aerodinámica es muy importante en una bicicleta de contrarreloj y realmente no tengo que trabajar en ese aspecto. Así que va a ser difícil, pero voy a hacer todo lo que pueda para defender el maillot amarillo".

Respecto a los rivales más peligrosos, el ciclista neerlandés señala ante todo al belga Wout Van Aert, "que es muy fuerte en la contrarreloj".