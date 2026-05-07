Varios ciclistas se enfermaron por heces de vaca en la carretera durante competencia

Varios ciclistas, especialmente del equipo Lotto-Intermarché, se enfermaron en los últimos días tras participar el domingo en la Famenne Ardenne Classic, disputada en Bélgica. Las autoridades y equipos investigan si las heces de vaca presentes a lo largo del recorrido serían el origen de la infección que afecta al pelotón.



Posible contaminación por estiércol y bacterias en la carrera

Según medios belgas, desde el equipo Lotto apuntan a una posible contaminación causada por los numerosos excrementos de vaca y restos de estiércol encontrados en las carreteras rurales por donde pasó la competencia. La situación habría empeorado debido a que el asfalto estaba húmedo durante la prueba.

Las primeras hipótesis apuntan a infecciones por Campylobacter, una bacteria que provoca gastroenteritis y que suele transmitirse por contacto con alimentos o superficies contaminadas. Sin embargo, las autoridades sanitarias aún no han confirmado oficialmente el origen del brote.

¿Heces de vaca enfermaron a ciclistas antes del Giro de Italia? Crece alerta por posible brote bacteriano en Bélgica AFP

Varios equipos afectados por síntomas gastrointestinales

De acuerdo con la televisión belga Sporza, varios equipos reportaron casos similares, entre ellos Alpecin, Flanders-Baloise y Roubaix-VanRysel, además del Lotto-Intermarché. El exciclista francés Maxime Bouet, actual director deportivo del Lotto, aseguró que “la mitad del pelotón está enfermo”, reflejando la magnitud de la situación en la previa del Giro de Italia 2026.

El Lotto es la escuadra más afectada hasta ahora. Los corredores belgas Liam Slock y Milan Menten, junto al luxemburgués Mathieu Kockelmann, comenzaron a presentar desde el lunes fuertes dolores abdominales, diarrea, fiebre y vómitos.



Los tres ciclistas tuvieron que ser hospitalizados brevemente, informó el equipo desde Bulgaria, país donde este viernes comenzará el Giro de Italia 2026. El belga Arnaud De Lie, ganador de la Famenne Ardenne Classic y principal figura del Lotto para el Giro, inicialmente no mostró síntomas. Sin embargo, durante el vuelo del martes hacia Bulgaria presentó náuseas.

“No se siente bien, pero su participación en el Giro no está en riesgo por ahora”, indicó el equipo. La situación obligó incluso a modificar la nómina del Lotto para la competencia. Solo cinco de los ocho ciclistas previstos pudieron asistir a la presentación oficial del Giro este miércoles. Además, Liam Slock fue baja de última hora y será reemplazado por el británico Joshua Giddings.

