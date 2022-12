Colombia es un candidato al título del Sudamericano: Rafael Dudamel

Rafael Dudamel, técnico de la Selección de Venezuela, hoy al frente de la Sub-20 en el Sudamericano de Chile, dijo en Blog Deportivo que lo más importante para tener los buenos resultados que ha venido cosechando el equipo vinotinto, es tener un material humano con el cual se pueda trabajar y esté enfocado en lograr los resultados.

“Los resultados son los que dan confianza, los que dan credibilidad. Lo hecho en el 2013 con la Sub-17 y en el 2017 con la Sub-20, hace que nuestros dirigentes crean y se identifiquen con el plan de trabajo”, expresó.



Emitió su opinión sobre el rendimiento que ha venido mostrando la Selección Colombia dirigida por Arturo Reyes.



“A Colombia lo veo como un equipo muy fuerte, muy bien estructurado, la racha de pocos goles no solo pasa por ellos, a todos nos ha costado. La pelota quieta se ha convertido en una fortaleza, pero no tiene que ver con la pobre productividad del equipo, sino con la fortaleza defensiva de los rivales”, manifestó.



Finalmente, Dudamel no quiso decir cuál equipo considera favorito al título, pues para él todos tienen posibilidades por lo mostrado hasta el momento.



“Somos seis selecciones con características y fortalezas distintas, algo que nos hace muy competitivos. Contra Uruguay pudimos sacar uno de los partidos más difíciles”, apuntó.