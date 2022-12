Con Falcao a la cabeza, Colombia hace práctica con el grupo completo

Con el goleador Radamel Falcao García liderando el grupo, la selección colombiana hizo hoy en el estadio Metropolitano de Barranquilla su segunda práctica con todos los jugares convocados para el partido ante Chile del próximo jueves por las eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

Falcao, quien a causa de las lesiones no había sido convocado al combinado nacional hacía más de un año, expresó su alegría. "Es una felicidad enorme regresar a la Selección. El desafío es poder devolverle ese cariño a todos los hinchas".

"El cariño que me han mostrado los hinchas es importante y volver es lo más lindo. Algunos momentos han sido difíciles, pero la gente siempre ha estado ahí y el cuerpo técnico siempre me acompañó, me visitó y me dijo que cuando estuviera bien tenía las puertas abiertas en el equipo", añadió el delantero del Mónaco.

El volante de Boca Juniors Sebastián Pérez dijo que hay que jugar ante Chile con mucha concentración desde el primer minuto. "La mejor manera para contrarrestarlos es que Colombia mantenga la pelota".

El defensa del PSV Santiago Arias señaló: "Chile tiene muchas cualidades y en cualquier momento si te descuidas te hacen el gol, porque ellos son muy rápidos y tenemos que estar atentos".

"Chile vendrá a buscar el partido, apoyados en un rápido estilo de juego con el que hace transiciones rápidas de defensa a ataque, pero el trabajo de nosotros es hacer las cosas bien en el terreno de juego para sacar los tres puntos". agregó David Ospina, portero del Arsenal.