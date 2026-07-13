Conor McGregor se someterá a una cirugía tras su lesión ante Holloway

El irlandés Conor McGregor informó que tendrá que operarse tras su derrota en el primer asalto ante el estadounidense Max Holloway en la International Fight Week de Las Vegas, y que luego volverá a pelear.

"¡Todo es posible para mí porque soy creyente! Cirugía. Rehabilitación. Regreso a la práctica de artes marciales. ¡A por ello! La pelea final del contrato. ¡Que Dios me bendiga!", publicó McGregor, apodado 'The notorious', en su cuenta de Instagram.

Conor McGregor // Foto: AFP

Por el momento se desconoce el diagnóstico exacto de su lesión, que se produjo este fin de semana en menos de un minuto, en la primera patada que lanzó con su pierna izquierda, en su duelo frente al estadounidense.

El luchador apareció en el ring con la bandera de Irlanda pero tras la presentación y el pitido inicial, en una patada con salto de tijera se llevó la mano a la pierna izquierdo, perdió el equilibrio, después se sentó y anunció su retirada, dando por tanto la victoria a Holloway.



Este combate suponía el regreso al ring de McGregor tras cinco años de ausencia, en lo que iba a ser el combate del año de la UFC.