Cristiano volvió a hablar del Real Madrid previo a juego clave ante Atlético

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, que se espera sea protagonista de la Juventus en el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid, se refirió con frialdad a España y dijo no extrañar el país donde forjó una importante parte de su carrera.

“No echo de menos el país en sí, porque tengo lo mismo aquí [en Italia]. No ha sido difícil para mí. Todo ha sido muy intenso, interesante, diferente, pero me he adaptado bien. Estoy feliz”, declaró el luso en entrevista con el canal DAZN.

"No echo de menos ni España ni Portugal. Las cosas son como son”, agregó el deportista.

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, guarda sus esperanzas de reversar el 2-0 encajado en el Estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid en los botines de Ronaldo.

"Todos tendremos que dar un extra, sacando lo que tenemos dentro a nivel emocional, sin frenar ante las dificultades y dando el 100% para salir del campo sin reproches", declaró el técnico en conferencia de prensa oficial previa al partido.

Preguntado por el astro portugués, Allegri no lo dudó: "Tener a Cristiano mañana es una gran ventaja".

El técnico recordó que "en la ida hicimos un buen primer tiempo". "Nuestro error fue haber pensado que habíamos superado el peligro tras el larguero. Tendremos que poner sobre el campo nuestras cualidades, con agresividad y la ayuda del público".

El italiano, no obstante, se negó a calificar el del martes como el partido más importante del año. "Porque si pasamos de ronda quedarán más partidos. Pensamos en conseguir una gran hazaña, luego nos concentraremos en el resto de la temporada".

Sobre el Atlético, que ganó 2-0 en la ida, Allegri explicó: "Ha ganado tres Europa League y ha jugado dos finales de Champions, es uno de los (equipos) más fuertes de Europa en los últimos años".