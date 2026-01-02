En vivo
¿No subir pasaje de Transmilenio? Propuesta de Petro le suena a Galán, pero con plata en mano

El presidente Gustavo Petro planteó un apoyo financiero de $1,5 billones para evitar el aumento del pasaje de TransMilenio, con el objetivo de reducir los costos de transporte por pasajero.

