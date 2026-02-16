En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Salario mínimo: Petro anuncia marchas para el jueves y habla de salario móvil

Salario mínimo: Petro anuncia marchas para el jueves y habla de salario móvil

Tras el fallo del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro ratifica los $2.000.000 como base del salario mínimo para 2026, sugiriendo que la cifra podría elevarse a $2.155.000.

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro durante alocución sobre el salario mínimo
Foto: Presidencia de la República
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad