Golpe al bolsillo: estas son las ciudades con la gasolina más cara en Colombia para 2026

A partir del 1 de enero de 2026, los colombianos enfrentarán un nuevo escenario en los precios de los combustibles, tras la actualización de los valores de referencia publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). De acuerdo con la Circular No. 228 de 2025, el precio promedio de la gasolina en las 13 principales ciudades del país tuvo un aumento de $90 por galón aproximadamente.

Sin embargo, el valor no será el mismo en todo el territorio nacional. El reporte oficial revela cuáles son las ciudades que encabezan la lista con la gasolina más cara en Colombia para 2026.

Las ciudades con la gasolina más cara en Colombia para 2026

De acuerdo con la CREG, los precios de la gasolina se calculan teniendo en cuenta varios factores, como el ingreso al productor, los costos de transporte, la sobretasa y los impuestos nacionales. En el documento oficial, la entidad explica que “la estimación de los precios de referencia de venta al público considera los costos de producción, importación, transporte y los componentes tributarios vigentes”, lo que incide directamente en ciudades con mayores costos logísticos.

En consecuencia, Villavicencio está en el primer lugar del ranking nacional, con un precio de $16.591 por galón, el más alto entre las principales capitales. En el segundo lugar aparece Cali, donde el galón de gasolina motor corriente alcanza los $16.502, seguida muy de cerca por Bogotá, con un precio de $16.491. Estos valores entran en vigencia desde el 1 de enero de 2026.



Precio de la gasolina en Colombia. Foto: AFP.

Desde la autoridad reguladora se señala que estos valores se deben a la aplicación estricta de la fórmula de precios establecida por el Gobierno nacional. En ese sentido, la CREG indicó que “los precios de referencia rigen en todo el territorio nacional bajo el esquema de libertad regulada”, lo que significa que, aunque existen variaciones regionales, estas se deben a criterios técnicos y normativos.



Otras ciudades con precios elevados

Además de Villavicencio, Cali y Bogotá, estas ciudades también encabezan la lista:



Manizales ($16.466).

Pereira ($16.439).

Medellín ($16.412).

Ibagué ($16.407)

Las anteriores son las ciudades donde el precio de la gasolina se mantiene en niveles altos para 2026. En todas ellas, el galón supera la barrera de los $16.400. Por el contrario, Pasto ($14.247) y Cúcuta ($14.400) registran los precios más bajos del país, una diferencia que supera los $2.300 por galón frente a la ciudad más costosa.

El ajuste en los precios de la gasolina y el ACPM, como ya lo ha mencionado el Gobierno, se debe a que se quiere normalizar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para reflejar los costos reales de producción e importación. Según la CREG, “el ingreso al productor de la gasolina motor corriente será de $10.919,49 por galón a partir del 1 de enero de 2026”, uno de los componentes que más pesa en el precio final al consumidor.

Publicidad

Tabla completa de precios de la gasolina y el ACPM para 2026