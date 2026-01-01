Sube el precio de la gasolina y el ACPM desde este 1 de enero de 2026: precios por ciudad

Desde este jueves 1 de enero de 2026 entró en vigencia un nuevo incremento en los precios de los combustibles en Colombia. La gasolina corriente tuvo un aumento promedio de $90 por galón, mientras que el diésel (ACPM) subió $99, según la actualización publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Con este ajuste, los precios finales varían dependiendo de la ciudad, debido a los costos de transporte y distribución. A continuación, el listado oficial de valores vigentes:



Precios de la gasolina y el diésel por ciudad