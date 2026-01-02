Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, viernes 2 de enero de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Gracias a su trayectoria, constancia y respaldo legal, este juego se ha convertido en una referencia dentro del sector, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país.

Cada sorteo genera gran expectativa entre quienes buscan probar su suerte y comenzar el día con emoción. Su transmisión en vivo y la amplia cobertura nacional fortalecen la credibilidad del juego, ya que permiten conocer los resultados en tiempo real y con total transparencia.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, viernes 2 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 2 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios del Dorado Mañana

Uno de los mayores atractivos de El Dorado Mañana es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de forma ocasional. Cada opción ofrece distintos niveles de riesgo y premio:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: multiplica la apuesta por 208.

3 cifras directo: entrega 400 veces lo jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

1 cifra (uña): multiplica por 5 el valor jugado.

Esta diversidad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, manteniendo a El Dorado Mañana como una de las opciones de chance más atractivas del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos participantes han integrado este horario como parte de su rutina diaria.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:

