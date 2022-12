‘Cucho’ Hernández cuenta por qué se fue al Huesca de la segunda división española

Dijo el ex América de Cali que este ha sido un paso muy grande para él, su familia y a las personas que lo han apoyado siempre. “aprovecharé esta gran oportunidad que se me da y espero conseguir muchas cosas. Vamos paso a paso y ojalá sea algo grande para mí”.

Sobre por qué eligió al Huesca, afirmó que, pese a que “no es un club muy grande ni reconocido, pero es un club organizado que la última temporada estuvo a punto de ascender. En lo que he visto de verdad me anima mucho y me llena de ganas de llegar y aportar mucho al equipo”.

Añadió que, pese a que algunos dicen que es muy joven para dar el paso a Europa, considera que era el momento indicado para hacerlo. “Igualmente estoy muy joven, estoy tranquilo, tengo tiempo para acostumbrarme al fútbol español, ojalá rápido para conseguir muchas cosas. Creo que fue el tiempo perfecto para dar el gran paso”, finalizó.