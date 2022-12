"Daniel Galán jugó como un top 10": argentinos tras caer eliminados en Copa Davis

El argentino Juan Ignacio Londero aseguró que el colombiano Daniel Galán, quien lo venció por 6-3 y 6-4 este sábado y dejó por fuera a la Albiceleste de las finales de la Copa Davis, jugó el partido como uno de diez mejores tenistas de la ATP.

"Noté que hoy Galán jugó como un top 10, no pude hacer nada y yo di lo mejor que pude", manifestó el argentino, número 62 del mundo, tras caer con el anfitrión, que ocupa el puesto 148 del ránking de la ATP.

Con él coincidió el capitán argentino, Gastón Gaudio, cuyo equipo perdió 3-1 la serie, que además es la primera que gana Colombia de las cuatro entre ambos países.

"Para mí, Colombia fue una merecida ganadora, jugo mejor que nosotros y tuvo un nivel superlativo. Galán hoy jugó, como dijo él (Londero), como un top 10", afirmó Gaudio, visiblemente molesto por el rendimiento de su equipo.

Tanto Londero como Gaudio se refirieron también a las condiciones de la cancha de Bogotá, ciudad ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y en donde la pelota se siente diferente.

"Al no estar acostumbrado a estas condiciones creo que sin querer te frustra un poco más que al jugar al nivel del mar", manifestó Londero, mientras que Gaudio señaló lo difícil que es jugar en la capital colombiana.

Por otro lado, Londero valoró haber jugado por primera vez una serie de Copa Davis y haber ganado ayer a Santiago Giraldo el segundo partido, que supuso el 1-1 parcial.

"La verdad que me sentí bien, me gustó mucho haber jugado la Copa Davis, haber ganado al menos un partido, aunque hoy me quedo con un poco de sensaciones feas porque pierdo", dijo.

A primera hora del sábado, en el partido más reñido de la serie, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, primeros del ránking de dobles de la ATP, derrotaron por 6-3, 6-7 y 7-5 a Horacio Zeballos, cuarto de la clasificación, y a Máximo González.

La serie se inició el viernes con los partidos de individuales que ganaron Galán a Leonardo Mayer y Londero a Santiago Giraldo.

Colombia se convirtió con este triunfo en uno de los 12 ganadores de serie que clasificó directamente para las finales, que de nuevo se disputarán en la Caja Mágica en Madrid, junto con los seis equipos que ya tienen plaza.