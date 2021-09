Deportista Diego Posada denuncia que por negligencia de la FCP quedó fuera del mundial de patinaje

Este viernes, 17 de septiembre, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el campeón mundial de patinaje, Diego Posada, quien habló sobre su reclamo a los dirigentes de la Federación Colombiana de Patinaje, quienes, según él, le han vulnerado varios derechos por ser imagen de un evento a nivel recreativo que promueve el deporte y que no aporta, monetariamente, a la FCP.

Por este hecho, dejaron al deportista por fuera del campeonato del mundo, según denunció.

“Hay mucha furia, desde los 13 años soy una persona que no sale, no tomo licor, soy una persona que ha hecho todo en pro del patinaje. Cómo es posible que por una negligencia de la Federación me dejen por fuera del campeonato del mundo, siendo el más opcionado para traer título a Colombia”, dijo.

Posada aclaró que todo este problema se originó por los derechos de imagen que él ha explotado gracias a sus títulos como patinador y como participante del Desafío.

“Ellos me han dicho, chantajeándome, que si estoy en el bando de allá o en el bando de la Federación, queriendo ponerme en contra del evento donde yo promuevo el deporte”, expresó.

El deportista afirmó que él no ha violado ningún contrato con la Federación y que ellos le estaban vulnerando derechos como el derecho al trabajo, deporte y otros derechos fundamentales.

Publicidad

Por último, confirmó que la tutela había fallado a su favor y que la Federación dilató el proceso para que no pudiera participar en el campeonato del mundo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: