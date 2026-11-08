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Detienen a querido futbolista por chocar y conducir ebrio

El futbolista, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital.

Choque bajo la lluvia. Imagen de referencia
Choque bajo la lluvia. Imagen de referencia
Creado por IA
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.

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Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".

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El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.

De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.

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El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.

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Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.

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