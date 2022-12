Dimayor quitó licencia de fútbol profesional a los estadios de Montería y Neiva

Tras una reunión de la comisión de licenciamiento de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), se decidió retirar a los estadios de las ciudades de Neiva, Guillermo Plazas Alcid, y Montería, Jaraguay, la licencia para que allí se puedan disputar partidos profesionales.



La determinación se da en el caso de Montería por la falta de iluminación de la cancha. La situación en Neiva es más compleja y necesita adecuaciones en el sistema de iluminación, en los camerinos y en las zonas de prensa.



El presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo, manifestó: “se tomó la decisión que Jaraguay y Guillermo Plazas Alcid de Montería y Neiva, no tienen licencia para continuar jugando, por dos circunstancias, Jaraguay por no tener iluminación y Guillermo Plazas Alcid por no tener iluminación no tener camerinos adecuados y zona de prensa”.



Si antes del primer fin de semana de febrero de 2018 estos estadios no cuentan con los arreglos, no se regresa la licencia y los equipos que juegan allí, Jaguares en Montería y Atlético Huila en Neiva, deberán buscar estadios para jugar la liga 2018.



Ya los dos clubes y las ciudades habían sido advertidas hace algunos meses que para el año 2018 no podrían jugar con esas falencias. Ayer ya se dio el primer paso por parte Dimayor.