El ciclismo me devuelve cosas que se habían escapado: Sergio Luis Henao

El campeón de Colombia Sergio Henao (Sky) demostró su excelente momento de forma en este inicio de temporada y ganó este domingo la París-Niza, con una ventaja de dos segundos sobre el español Alberto Contador, protagonista de una gran ofensiva el último día.



El ciclista antioqueño pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio para hablar sobre el triunfo, mostrándose feliz del logro.



“El ciclismo me devuelve un poco de cosas que se habían escapado en un momento como fue en 2016 los Olímpicos y otras carreras, entonces ahora me devuelve parte de eso y esperamos que en el año se siga dando mucho más”, manifestó Henao.



Además, se mostró muy contento de estar en Colombia, con su familia luego de la carrera en París.



Henao firmó la quinta victoria en las seis últimas ediciones del equipo Sky en una última jornada en la que brilló Contador, protagonista de un espectacular ataque a 50 kilómetros de meta.



El colombiano, desposeído virtualmente del maillot amarillo durante muchos minutos, salvó in extremis la primera plaza, conquistada en la víspera en el Puerto de la Couillole.



Contador, por su parte, vuelve a quedarse a las puertas del triunfo. El año pasado fue segundo a 4 segundos del galés Geraint Thomas, ausente este año.



El podio final lo completó el irlandés Dan Martin, a 30 segundos de Henao. La cuarta posición fue para el español Gorka Izaguirre y la quinta para el francés Julian Alaphilippe, que perdió el primer puesto el sábado.