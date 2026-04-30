El colombiano Sebastián Montoya participará en el Miami Grand Prix de la FIA Formula 2

Del 1 al 3 de mayo, Sebastián Montoya será protagonista de un momento histórico en el automovilismo al competir en el Miami Grand Prix como parte del calendario de la FIA Formula 2 Championship. Esta participación marcará la primera vez que la categoría dispute una fecha en Norteamérica, consolidando su proceso de expansión global y posicionando a Miami como un nuevo epicentro del desarrollo de jóvenes talentos.

En una ciudad donde convergen el espectáculo, la cultura y la velocidad, la presencia del piloto colombiano adquiere una dimensión que trasciende lo deportivo. A sus 20 años, Montoya se encuentra en una etapa clave de consolidación dentro de la Fórmula 2, considerada la antesala natural de la Fórmula 1 y el principal semillero de las futuras figuras del automovilismo.

Sebastián Montoya Foto: AFP

Un paso histórico para la Fórmula 2

La llegada de la Fórmula 2 a Estados Unidos responde a una estrategia de crecimiento orientada a fortalecer su visibilidad en uno de los mercados más relevantes del deporte global. Este movimiento no solo amplía el alcance de la categoría, sino que también permite que nuevos públicos se acerquen al proceso formativo de los pilotos que aspiran a llegar a la Fórmula 1.

En este contexto, la participación de Montoya cobra especial relevancia, al integrarse en una parrilla altamente competitiva en un escenario que combina exigencia técnica con alta exposición mediática.



Rendimiento y evolución en la temporada

El piloto colombiano llega a Miami tras un 2025 que evidenció avances significativos en su rendimiento. Entre sus resultados más destacados se encuentra un segundo lugar en Barcelona, además de un cierre de temporada dentro del grupo competitivo de la categoría. Estos logros reflejan un proceso de adaptación progresiva a las exigencias de la Fórmula 2.