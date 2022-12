El emotivo momento que vivió la esposa de Miguel Calero en el Salón de la Fama

Sandra Sierra, esposa de Miguel Calero, habló con Blog Deportivo sobre el reconocimiento que le hicieron en el Salón de la Fama del Fútbol al exportero de la Selección Colombia, el Pachuca de México, entre otros clubes.

“Ayer fue un día muy importante para mí y para mis hijos gracias al reconocimiento, estamos agradecidos por ello”, dijo en conversación con Blog Deportivo.

La imagen de la noche, que logró sacar varias lágrimas a los asistentes del evento en el Salón de la Fama del Fútbol avalado por la FIFA, fue el de Sandra Sierra dedicándole unas emotivas palabras a su esposo.

“Me llena de felicidad recibir este reconocimiento a la exitosa carrera de mi esposo. Ustedes fueron testigos del amor y completa entrega por el club Pachuca. Gracias afición tuza, gracias Pachuca y retomó las palabras suyas: 'si volviera a nacer me volvería a llamar Miguel Calero y defendería a huevo los colores del Pachuca", dijo Sandra.

Por su parte, Andrés Chitiva, quien compartió camerino con Calero en el Pachuca, recordó en Blog Deportivo el humor con el que el ‘Cóndor’ se caracterizaba, resaltando que no hay un día en el que no piense en su amigo.

“Fue un momento muy especial. Los momentos que vivimos con Miguel fueron muy importantes. Cuando vives una etapa como la que nos tocó vivir, tantos triunfos y cosas maravillosas, no se olvida, no hay día que Miguel no esté presente por alguna razón”, dijo Chitiva.

