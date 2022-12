En partido Junior-Sport Recife confundieron el himno de Colombia con el de Bolivia

Confundidos quedaron este jueves los usuarios en redes sociales y seguidores del Junior de Barranquilla durante el acto protocolario del partido contra Sport Recife, en Brasil, en el momento en que sonaron los himnos de cada país.



Cuando se anunció el himno nacional de Colombia, los jugadores del equipo barranquillero se abrazaron para empezar a entonarlo y para su sorpresa sonó en los parlantes fue el himno de otra nación: ¡El de Bolivia!



Publicidad