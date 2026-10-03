Como en 2021: el GP de Baréin de F1 tendrá una salida de lujo; Verstappen y Hamilton en la punta

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), impecable en la calificación, saldrá desde la 'pole' este domingo en el Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Sepang, en Malasia; donde el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari) completa una primera fila de auténtico lujo.

Verstappen, de 29 años, firmó su cuadragésima novena 'pole' en la F1 -la primera de la temporada- al dominar claramente la cronometrada principal, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 35 segundos y 130 milésimas, 298 menos que Hamilton. El otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar, marcó el tercer tiempo, a 428 milésimas de su compañero, pero, al estar sancionado con cinco puestos en parrilla -por cambiar elementos en la unidad de potencia-, arrancará octavo, cediendo la tercera plaza en parrilla al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

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Antonelli, que había marcado el cuarto crono, a medio segundo del astro neerlandés, sale desde una segunda fila que completa el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). En una carrera en la que, en la calurosa, húmeda y abrasiva pista de Sepang, será fundamental la degradación de los neumáticos; y en la que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), y Carlos Sainz (Williams) saldrán duodécimo y decimotercero, respectivamente.

El Gran Premio de Baréin, previsto inicialmente en abril y aplazado a causa del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán -y la posterior respuesta de éste-, se disputa, conservando su denominación, en Malasia, al lado de Singapur; que el próximo domingo completará el 'tríptico' que arrancó el pasado fin de semana en Azerbaiyán. Una prueba en la que tanto el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), como el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrán desde el fondo de la parrilla.



En un circuito impresionante, con quince curvas y dos largas rectas, que combina zonas de alta velocidad con otras de fuerte frenada. En el que el doble campeón mundial asturiano festejó tres de sus 32 victorias en la Fórmula Uno, con tres coches diferentes; y en la que este domingo se prevé una carrera -prevista a 56 vueltas, para completar 310 kilómetros- espectacular.

'Mad Max' y Sir Lewis. Nada menos que once títulos en primera fila. El 'hombre récord' de la categoría reina al lado del piloto que lo destronó, hace cinco años. Justo por delante del líder más joven de todos los tiempos; que, salvo auténtica desgracia, se convertirá en el tercer italiano -y el primero desde que lo hiciese por última vez, hace 73 años, Alberto Ascari- en ganar el Mundial.

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Todo ello, unido a la nunca descartable posibilidad de lluvia en Sepang -donde las precipitaciones pueden ser superlativos- condimentan una prueba en la que el inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 66 puntos de los 302 de Antonelli- sale séptimo, desde la cuarta fila; que completa el sancionado Hadjar. Por detrás de la que ocuparán los dos McLaren del inglés Lando Norris -último campeón del mundo- y el australiano Oscar Piastri, sexto en parrilla.

Verstappen había sido el más rápido el viernes -en el primer ensayo, en el que había mejorado en ocho milésimas el mejor crono del segundo, que firmó Leclerc-, pero Antonelli lideró este sábado la tabla de tiempos del último libre (1:36.302). Dominando con claridad la última sesión de prácticas, en la que mejoró en 278 milésimas al astro neerlandés y en 558 a Hadjar; que confirmó durante todo lo que va de fin de semana que Red Bull vuelve a contar para todo.

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Russell -que viene de firmar en Azerbaiyán su primer ‘Grand Slam’ en la F1 (victoria desde la ‘pole’, liderando de principio a fin y con vuelta rápida)- había sido cuarto, a 61 centésimas y por delante de los Ferrari de Hamilton y Leclerc -ambos a más de siete décimas-. En una sesión que Alonso -que hace 23 años se convirtió en esta pista en el en ese momento piloto más joven en firmar la ‘pole’ y en subir al podio- confirmaba la ligera mejora del AMR26 y acabó duodécimo, a un segundo y nueve décimas de Kimi, del que se quedó, a 2,4, con el decimoctavo, Sainz.

Colapinto, sancionado con quince puestos en parrilla -diez por sustituir componentes en la unidad de potencia de su Alpine y cinco por causar en Baku el accidente que dejó fuera de la carrera a su compañero, el francés Pierre Gasly, y a Norris; que, al igual que él, tuvieron que abandonar- había firmado, a un segundo y seis décimas, el noveno crono en el último libre. Justo por detrás de los McLaren de Lando -a ocho décimas de Antonelli- y de Piastri -a poco más de un segundo-.

‘Checo’, a casi cuatro segundos, cerró la tabla del último ensayo, en la pista en la que logró el primero de sus 39 podios, allá por 2012 y con un Sauber, en una jornada marcada por el diluvio en la que cruzó meta por detrás de Alonso. Ganador ese día a bordo de un Ferrari, después de haberlo hecho en 2005 -el año de su primer título- con Renault; y dos años después, pilotando un McLaren.

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El genial piloto asturiano saldrá duodécimo esta vez en Sepang. Una pista en la que no se corre desde 2017, cuando ganó Verstappen; que ese día logró su segunda victoria en la categoría reina y que, tras comandar todas las tablas de tiempos de la 'qualy', este domingo intentará elevar a 72 su propia tercera marca histórica de victorias en la F1. Algo que intentará evitar Hamilton, que encabeza esa relación con 106, quince más que el otro séptuple campeón mundial, al alemán Michael Schumacher; ya retirado.

El mexicano y su ex compañero el francés Esteban Ocon (Haas) quedaron eliminados en la primera ronda de la calificación, en la que Verstappen marcó el mejor tiempo (1:36.477), mejorando en 118 milésimas a Sir Lewis y en 253 al otro Ferrari, el de Leclerc.

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Alonso -en una segunda juventud a los 45 y recién renovado con Aston Martin- y su compañero, el canadiense Lance Stroll, lograron pasar, juntos, por primera vez este año, a la Q2. Instancia en la que ambos quedaron, como era de esperar, eliminados. Al igual que Sainz, que se conformó con el decimotercero este sábado.

Antonelli, al que se anuló su primer intento -por rebasar los límites de pista- amarró la segunda plaza para pasar, a 263 milésimas de Verstappen. De nuevo el más rápido en la Q2; en la que Leclerc, a 27 centésimas, había sido el tercero.

Colapinto -que en cualquier caso iba a salir desde el fondo de la parrilla, por su penalización- también quedó eliminado, con el decimoquinto puesto, al no haber marcado tiempo. Lo mismo que el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB), que tampoco completó una vuelta cronometrada; y que, con 30 plazas de penalización, arranca desde el fondo.

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El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) se metió en la Q3 y saldrá décimo, al lado de Gasly. Después de un acto decisivo en el que a Antonelli se le volvió a anular su primera vuelta, pero en el que el joven boloñés aseguró para acabar cuarto y -gracias a la sanción de Hadjar- salir tercero.

Verstappen volaba en su primer intento, con una marca (1:35.250) que le hubiese bastado para salir primero. Pero, no contento con ello, el súper-depredador deportivo neerlandés se mejoró a sí mismo, en doce centésimas, en el segundo. Firmando su primera 'pole' del año, la primera de la escudería austriaca y la de su nuevo motorista, Ford. Y este domingo intentará que en Sepang se produzca algo habitual hace no tanto tiempo: que suene de nuevo, tras la carrera, el himno de los Países Bajos.

The starting grid for the Bahrain Grand Prix in Malaysia 🇧🇭🇲🇾#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/r4COJmQaaJ — Formula 1 (@F1) October 3, 2026