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🔴 EN VIVO | Colombia vs. Paraguay: online y gratis el amistoso por la fecha FIFA

El cuadro Tricolor afronta su segundo partido amistoso en esta nueva era bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo, aprovechando para probar caras nuevas.

Colombia vs. Paraguay.jpg
Colombia vs. Paraguay //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Noche de fútbol gracias a la Selección Colombia, en esta nueva era bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo, para enfrentarse a Paraguay en este amistoso que permitirá conocer caras nuevas y arreglar el plantel de cara a las competencias oficiales que tendrá que afrontar el equipo.

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Tras el retiro de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, al igual que la edad de otros jugadores, han obligado al argentino a mirar piezas nuevas con tal de lograr una nueva era en el equipo para así conquistar los retos que se han trazado bajo el mando del equipo.

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Vea aquí EN VIVO Colombia vs. Paraguay por amistoso internacional FIFA

El equipo de Blog Deportivo, de la mano del Gol Caracol, traerá todo el cubrimiento de este compromiso entre colombianos y paraguayos. La transmisión EN VIVO, online y gratis se llevará a cabo de dos formas: el canal de YouTube y a través de la señal 89.9 FM, que tendrá todo el detalle de este evento.

¿A qué hora juega Colombia HOY vs. Paraguay por amistoso FIFA?

El duelo entre cafeteros y albirrojos está programado para las 7:00 de la noche de este viernes, 2 de octubre, desde Nueva Jersey/Nueva York en Estados Unidos.

Alineaciones Colombia vs. Paraguay HOY

  • Colombia: Aldair Quintana; Edier Ocampo, Kevin Andrade, Dávinson Sánchez (C), Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Luis Javier Suárez, Jhon Arias.
  • Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Hugo Cuenca, Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Julio Enciso y Adrián Benítez. DT: Gustavo Alfaro.
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