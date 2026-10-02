Bélgica golea a Turquía con goles de De Bruyne y Lukaku en la Liga de Naciones

Bélgica regresó al camino del triunfo al superar 3-0 en casa a una Turquía hundida, con un doblete de Kevin De Bruyne y un gol final de Romelu Lukaku, este viernes en Lieja, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Los Diablos Rojos suman ahora 6 puntos y son segundos del grupo A1, reaccionando así tras la derrota del lunes ante Francia, que lidera 7 puntos tras empatar 1-1 con Italia (3ª, 4 puntos), mientras que los turcos siguen colistas con su cuenta a cero.

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El neerlandés Mark van Bommel, que se había estrenado como seleccionador de Bélgica hace una semana ganando en Roma a Italia, consiguió ahora su primera victoria como local desde que tomó las riendas del equipo.

Para dejar atrás la desilusión de ese partido ante los vecinos franceses, en un duelo decidido con un tanto de Michael Olise en los últimos instantes, fue clave uno de los estandartes de la vieja guardia del equipo, Kevin De Bruyne (35 años), que abrió el marcador en el 10'.



Selección de Bélgica Foto: AFP

El mediocampista del Nápoles lideró un contragolpe, se apoyó en Dodi Lukebakio y éste le dio la asistencia para que "KDB", con un tiro en el área ajustado al palo, abriera la lata.

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Lukebakio rozó luego el segundo con dos disparos al palo (36', 53'), pero fue de nuevo De Bruyne quien consiguió ese tanto de la tranquilidad, con un disparo desde la frontal del área.

El tercero y definitivo lo logró otro ilustre veterano, Romelu Lukaku (76'), que empezó como suplente y que empujó a placer una asistencia de Charles De Ketelaere, para firmar su 94º gol con Bélgica, a sus 33 años.

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Después de la dolorosa eliminación en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica, Turquía cuenta por derrotas los tres partidos que ha jugado en esta Nations League, lo que fragiliza mucho la situación de su seleccionador, el italiano Vincenzo Montella.

El lunes, en Bolonia, los turcos visitarán precisamente a Italia en busca de romper esta preocupante dinámica, mientras que Bélgica visita a Francia en busca de la revancha y del liderato del grupo.