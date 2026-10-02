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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Titular de Colombia vs. Paraguay: estos son los 11 elegidos por Néstor Lorenzo

Titular de Colombia vs. Paraguay: estos son los 11 elegidos por Néstor Lorenzo

El técnico argentino probará nuevas caras para enfrentar a Paraguay en este duelo amistoso, de cara a la preparación de competencias FIFA.

Selección Colombia post Mundial
Selección Colombia post Mundial
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Néstor Lorenzo dio a conocer a los 11 futbolistas que saldrán a la cancha para enfrentar a Paraguay en la noche de este viernes, 2 de octubre, en un nuevo amistoso por fecha FIFA de cara a la preparación de competencias oficiales.

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Esta es la titular de Colombia HOY vs. Paraguay

Titular de Colombia vs. Paraguay.jpg
Foto: FCF

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En el arco aparece A. Quintana, mientras que la defensa está conformada por K. Andrade, D. Sánchez, J. Lucumí y A. Angulo. En la zona de volantes figuran R. Ríos, G. Puerta y J. Arias, quienes tendrán la responsabilidad de darle equilibrio al equipo y conectar la defensa con el ataque.

En ofensiva, Colombia contará con Y. Asprilla y L. Suárez, acompañados por É. Ocampo, en una formación que busca generar alternativas para llegar al área rival.

Entre los jugadores disponibles como suplentes aparecen nombres como J. Campaz, J. Rengifo, M. Orozco, C. Durán, K. Viveros y O. Perea, además de otros futbolistas que podrían ingresar durante el encuentro.

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La nómina refleja la apuesta de Lorenzo por una combinación de jugadores con recorrido internacional y nuevas alternativas, en busca de un buen funcionamiento colectivo y mayor profundidad ofensiva para la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez celebra gol con la Selección Colombia
Luis Javier Suárez celebra gol con la Selección Colombia
Foto: AFP

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¿A qué hora juega Colombia HOY vs. Paraguay?

El duelo amistoso entre colombianos y paraguayos se encuentra programado para las 7:00 de la noche de este viernes, 2 de octubre. El duelo se disputará en el Sports Illustrated Stadium, conocido como el Red Bull Arena en Nueva Jersey/Nueva York en los Estados Unidos.

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