La promesa de futbolista de Millonarios a los hinchas: "Estamos para pelear Libertadores"

La segunda etapa de Alberto Gamero al frente de Millonarios ha generado opiniones divididas entre los hinchas, con voces que respaldan su regreso y otras que mantienen dudas sobre lo que pueda conseguir el entrenador samario en esta nueva oportunidad. Sin embargo, puertas adentro del equipo el panorama parece ser diferente: los jugadores se han mostrado optimistas y respaldan el proceso que viene adelantando el técnico.

Desde su regreso al banquillo azul, Gamero ha dirigido seis partidos, con un rendimiento del 55,9 %. En este periodo, Millonarios acumula dos victorias, cuatro empates y ninguna derrota, números que, aunque todavía corresponden a una muestra corta, han permitido recuperar parte de la ilusión de los aficionados.

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Más allá de los resultados, el plantel destaca especialmente el trabajo realizado durante las sesiones de entrenamiento y la confianza que ha ido adquiriendo el grupo. Para los futbolistas, el equipo cuenta con las herramientas necesarias para competir por objetivos importantes en los diferentes torneos que tiene por delante.

Bandera con escudo de Millonarios Foto: AFP

“Estamos para pelear todo”

Uno de los jugadores que expresó públicamente su confianza en el proyecto fue Leonai Souza. El mediocampista destacó la calidad del plantel y el respaldo de la hinchada, elementos que, desde su perspectiva, permiten pensar en metas ambiciosas.



“Nosotros tenemos un buen equipo, tenemos un gran equipo, tenemos una gran hinchada. Entonces nosotros tenemos todo también para salir campeón de la liga local y, ¿por qué no?, de la Libertadores o de la Sudamericana. Estamos para pelear”, aseguró Leonai Souza en conversación con El Vbar.

El brasileño dejó claro así que dentro del vestuario existe la convicción de que Millonarios puede competir por títulos. La llegada de Gamero, además, ha supuesto el reencuentro con un entrenador que ya conoce la institución, al grupo y las exigencias que implica dirigir al conjunto embajador.

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Ahora, el reto estará en trasladar esa confianza mostrada por los jugadores a resultados que permitan consolidar esta segunda etapa del samario y mantener vivo el objetivo de volver a poner a Millonarios en la pelea por los principales títulos.