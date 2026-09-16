La coincidencia de Falcao y Cuadrado en su fichaje con Millonarios

El fichaje de Juan Guillermo Cuadrado por Millonarios tiene una coincidencia especial con una de las contrataciones más importantes de la historia reciente del club: la llegada de Radamel Falcao García.

En ambos casos, Cerveza Andina, patrocinador principal del equipo, respaldó el proceso que permitió concretar la incorporación de los referentes de la Selección Colombia. De hecho, destacó que, tal como ocurrió con Falcao, su participación en la llegada de Cuadrado va más allá de su presencia como patrocinador.

“Ya demostramos que juntos podemos romper la historia, y hoy sumamos esfuerzos nuevamente para hacer realidad la llegada de Juan Guillermo”, afirmó Juan Soler, vicepresidente de Marketing de Central Cervecera de Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado y Alberto Gamero en rueda de prensa Foto: Blu Radio

Cuadrado, de 38 años, fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo de Millonarios y aseguró que regresar al fútbol colombiano era un sueño que mantuvo durante los 17 años que estuvo jugando en el exterior.



“Uno tiene el sueño de volver a jugar en su país, yo jugué poco más de un año, no fue mucho, y siempre tuve la ilusión de volver, de estar en casa, y acá me siento en casa”, expresó el futbolista, quien la temporada pasada militó en el Pisa de Italia.

El jugador también explicó que uno de los factores que influyeron en su decisión fue el interés mostrado por los directivos de Millonarios.

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“Creo que es muy importante cuando te hablan y demuestran ese afecto de que realmente te quieren y quieren contar contigo, entonces hablándolo con la familia decidimos dar el paso de nuevamente llegar a Colombia, el país que me vio nacer como futbolista”, señaló Cuadrado, quien antes de su extensa carrera internacional únicamente había jugado en Colombia con el Deportivo Independiente Medellín.



El recorrido de Cuadrado

Con su llegada a Millonarios, 'El Panita' vuelve a Colombia después de una trayectoria que incluyó clubes como Juventus, Inter, Chelsea, Fiorentina, Lecce, Udinese y Atalanta.

En Juventus permaneció entre 2015 y 2023 y conquistó 11 títulos, entre ellos cinco de la Serie A, mientras que con Chelsea ganó la Premier League y la Copa de la Liga en la temporada 2014-2015.

Además, disputó cinco ediciones de la Copa América y los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección Colombia.