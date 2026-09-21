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Blu Radio  / Motor  / FIA confirma importante cambio en la Fórmula 1 para la temporada 2027

FIA confirma importante cambio en la Fórmula 1 para la temporada 2027

El comunicado de la FIA indicó que la comisión también ha introducido cambios en las normas deportivas y financieras de esta temporada, pero no ofreció detalles.

GP de Japón de Fórmula 1
GP de Japón de Fórmula 1
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió acortar los Grandes Premios de Fórmula 1 para la temporada 2027. Esta noticia se confirmó este lunes en Londres luego de su comisión destinada a reformar el reglamento.

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De esta manera, se reduce las carreras de un total de 307 kilómetros a 290 kilómetros, un recorte que significará dos o tres vueltas menos por prueba.

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La FIA y la Fórmula Uno afirmaron en comunicados separados que esta reducción era una consecuencia inevitable de una decisión previa de disminuir el flujo de combustible en los motores.

También decidieron cancelar los planes de "homologación" de las cajas de cambios para "preservar la libertad de desarrollo de los proveedores".

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La comisión también modificó las normas sobre cuánto tiempo pueden esperar los organizadores para reanudar la carrera después de una interrupción por lluvia, "para garantizar que los espectadores tengan la mejor oportunidad posible de disfrutar una carrera completa si se producen interrupciones".

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El comunicado de la FIA indicó que la comisión también ha introducido cambios en las normas deportivas y financieras de esta temporada, pero no ofreció detalles.

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