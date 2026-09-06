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Así va la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras la victoria de Kimi Antonelli en Monza

El piloto italiano de Mercedes lidera la clasificación general tras lograr su séptima victoria de la temporada en Monza y ampliar su diferencia en la cima.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Andrea Kimi Antonelli se afianzó en el primer lugar del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de Italia, la decimotercera prueba de la temporada disputada en el circuito de Monza.

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El piloto italiano de Mercedes logró la victoria tras partir desde la decimonovena posición de la parrilla. Con este triunfo, Antonelli alcanzó 267 puntos en la clasificación general, ampliando su ventaja a 66 unidades sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, y a 76 sobre el inglés Lewis Hamilton.

Antonelli se consolida en la punta del Mundial

La victoria en Monza representó la séptima del año para el corredor boloñés de 20 años. En el podio del trazado italiano lo acompañaron George Russell, en el segundo lugar, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en la tercera casilla.

Lewis Hamilton_AFP 2.jpg
Lewis Hamilton
Foto: AFP

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El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, y el piloto británico de Racing Bull, Arvid Lindblad, compiten durante el Gran Premio de Italia.
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Por su parte, el británico Lando Norris terminó en la cuarta posición, seguido por su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri. Lewis Hamilton finalizó en la sexta plaza con su Ferrari, mientras que el francés Pierre Gasly, que partió desde la 'pole position', concluyó séptimo.

En la zona de puntos también ingresaron el debutante Arvid Lindblad en el octavo puesto, el argentino Franco Colapinto en el noveno lugar y el japonés Yuki Tsunoda en la décima posición. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso no sumaron; Sainz finalizó decimotercero y Alonso se retiró. Entre los latinoamericanos, el mexicano Sergio Pérez culminó decimoctavo.

Tabla de posiciones del Campeonato de Pilotos de F1

Tras el desarrollo de la decimotercera fecha del certamen en Italia, la clasificación general de la Fórmula 1 se encuentra de la siguiente manera:

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) — 267 puntos
  2. George Russell (Mercedes) — 201 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) — 191 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) — 171 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) — 155 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) — 127 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) — 114 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) — 68 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) — 50 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) — 49 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 27 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) — 21 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) — 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) — 10 puntos
  15. Nico Hülkenberg (Audi) — 6 puntos
  16. Carlos Sainz (Williams) — 6 puntos
  17. Alexander Albon (Williams) — 5 puntos
  18. Esteban Ocon (Haas) — 3 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) — 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) — 1 punto
  21. Lance Stroll (Aston Martin) — 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 puntos
  23. Sergio Pérez (Cadillac) — 0 puntos

Próxima carrera del campeonato

La siguiente jornada del calendario de la Fórmula 1 será el Gran Premio de España, competencia que se llevará a cabo en el trazado semiurbano de Madring, en la ciudad de Madrid.

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