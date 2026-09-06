Así va la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras la victoria de Kimi Antonelli en Monza

Andrea Kimi Antonelli se afianzó en el primer lugar del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de Italia, la decimotercera prueba de la temporada disputada en el circuito de Monza.

El piloto italiano de Mercedes logró la victoria tras partir desde la decimonovena posición de la parrilla. Con este triunfo, Antonelli alcanzó 267 puntos en la clasificación general, ampliando su ventaja a 66 unidades sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, y a 76 sobre el inglés Lewis Hamilton.



Antonelli se consolida en la punta del Mundial

La victoria en Monza representó la séptima del año para el corredor boloñés de 20 años. En el podio del trazado italiano lo acompañaron George Russell, en el segundo lugar, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en la tercera casilla.

Lewis Hamilton Foto: AFP

Por su parte, el británico Lando Norris terminó en la cuarta posición, seguido por su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri. Lewis Hamilton finalizó en la sexta plaza con su Ferrari, mientras que el francés Pierre Gasly, que partió desde la 'pole position', concluyó séptimo.

En la zona de puntos también ingresaron el debutante Arvid Lindblad en el octavo puesto, el argentino Franco Colapinto en el noveno lugar y el japonés Yuki Tsunoda en la décima posición. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso no sumaron; Sainz finalizó decimotercero y Alonso se retiró. Entre los latinoamericanos, el mexicano Sergio Pérez culminó decimoctavo.



Tabla de posiciones del Campeonato de Pilotos de F1

Tras el desarrollo de la decimotercera fecha del certamen en Italia, la clasificación general de la Fórmula 1 se encuentra de la siguiente manera:



Kimi Antonelli (Mercedes) — 267 puntos George Russell (Mercedes) — 201 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) — 191 puntos Lando Norris (McLaren) — 171 puntos Charles Leclerc (Ferrari) — 155 puntos Max Verstappen (Red Bull) — 127 puntos Oscar Piastri (McLaren) — 114 puntos Isack Hadjar (Red Bull) — 68 puntos Pierre Gasly (Alpine) — 50 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) — 49 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 27 puntos Franco Colapinto (Alpine) — 21 puntos Oliver Bearman (Haas) — 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) — 10 puntos Nico Hülkenberg (Audi) — 6 puntos Carlos Sainz (Williams) — 6 puntos Alexander Albon (Williams) — 5 puntos Esteban Ocon (Haas) — 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) — 3 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) — 1 punto Lance Stroll (Aston Martin) — 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) — 0 puntos

Próxima carrera del campeonato

La siguiente jornada del calendario de la Fórmula 1 será el Gran Premio de España, competencia que se llevará a cabo en el trazado semiurbano de Madring, en la ciudad de Madrid.