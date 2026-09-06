Así va la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras la victoria de Kimi Antonelli en Monza

Andrea Kimi Antonelli se afianzó en el primer lugar del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de Italia, la decimotercera prueba de la temporada disputada en el circuito de Monza.
El piloto italiano de Mercedes logró la victoria tras partir desde la decimonovena posición de la parrilla. Con este triunfo, Antonelli alcanzó 267 puntos en la clasificación general, ampliando su ventaja a 66 unidades sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, y a 76 sobre el inglés Lewis Hamilton.
Antonelli se consolida en la punta del Mundial
La victoria en Monza representó la séptima del año para el corredor boloñés de 20 años. En el podio del trazado italiano lo acompañaron George Russell, en el segundo lugar, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en la tercera casilla.
Por su parte, el británico Lando Norris terminó en la cuarta posición, seguido por su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri. Lewis Hamilton finalizó en la sexta plaza con su Ferrari, mientras que el francés Pierre Gasly, que partió desde la 'pole position', concluyó séptimo.
En la zona de puntos también ingresaron el debutante Arvid Lindblad en el octavo puesto, el argentino Franco Colapinto en el noveno lugar y el japonés Yuki Tsunoda en la décima posición. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso no sumaron; Sainz finalizó decimotercero y Alonso se retiró. Entre los latinoamericanos, el mexicano Sergio Pérez culminó decimoctavo.
Tabla de posiciones del Campeonato de Pilotos de F1
Tras el desarrollo de la decimotercera fecha del certamen en Italia, la clasificación general de la Fórmula 1 se encuentra de la siguiente manera:
- Kimi Antonelli (Mercedes) — 267 puntos
- George Russell (Mercedes) — 201 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) — 191 puntos
- Lando Norris (McLaren) — 171 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) — 155 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) — 127 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) — 114 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) — 68 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) — 50 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) — 49 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 27 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) — 21 puntos
- Oliver Bearman (Haas) — 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) — 10 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) — 6 puntos
- Carlos Sainz (Williams) — 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) — 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) — 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) — 3 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) — 1 punto
- Lance Stroll (Aston Martin) — 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) — 0 puntos
Próxima carrera del campeonato
La siguiente jornada del calendario de la Fórmula 1 será el Gran Premio de España, competencia que se llevará a cabo en el trazado semiurbano de Madring, en la ciudad de Madrid.