Así va la tabla de posiciones del Mundial de Constructores de F1 tras el GP de Italia

La escudería Mercedes amplió su ventaja en la punta del Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 tras el desarrollo del Gran Premio de Italia, la decimotercera jornada de la temporada disputada en el circuito de Monza.

De acuerdo con los resultados del fin de semana, el equipo alemán alcanzó los 468 puntos en la tabla general, afianzándose en la primera posición del certamen de equipos gracias al triunfo del italiano Andrea Kimi Antonelli y al segundo lugar obtenido por el británico George Russell.



Mercedes domina y Ferrari mantiene la segunda casilla

Con los resultados obtenidos en el trazado italiano, Mercedes se ubica en el primer lugar con una diferencia de 122 puntos sobre Ferrari, que ocupa la segunda posición de la clasificación general con 346 unidades tras las actuaciones de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Ferrari en Fórmula 1 Foto: AFP

La tercera casilla le corresponde a la escudería McLaren, que suma 285 puntos gracias al trabajo en pista de Lando Norris y Oscar Piastri.

Por su parte, Red Bull se mantiene en el cuarto puesto del campeonato con 201 puntos, escoltado de forma ajustada en la parte media de la tabla por Racing Bulls y Alpine, escuderías que igualan en la quinta y sexta posición con 71 unidades cada una.



Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores de F1

Finalizada la competencia en el Gran Premio de Italia, la clasificación oficial de los equipos en la Fórmula 1 se encuentra de la siguiente manera:



Mercedes — 468 puntos Ferrari — 346 puntos McLaren — 285 puntos Red Bull — 201 puntos Racing Bulls — 71 puntos Alpine — 71 puntos Haas — 21 puntos Audi — 16 puntos Williams — 11 puntos Aston Martin — 3 puntos Cadillac — 0 puntos

Próxima jornada del Mundial

La competencia entre las escuderías continuará en el Gran Premio de España, evento que se disputará el próximo fin de semana en el trazado semiurbano de Madring, en la ciudad de Madrid.