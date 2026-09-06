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Blu Radio  / Deportes  / Así va la tabla de posiciones del Mundial de Constructores de F1 tras el GP de Italia

Así va la tabla de posiciones del Mundial de Constructores de F1 tras el GP de Italia

La escudería alemana domina la clasificación del campeonato con 468 puntos tras lograr un destacado uno-dos en la prueba disputada en Monza.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, y el piloto británico de Racing Bull, Arvid Lindblad, compiten durante el Gran Premio de Italia.
El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, y el piloto británico de Racing Bull, Arvid Lindblad, compiten durante el Gran Premio de Italia.
Foto: AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

La escudería Mercedes amplió su ventaja en la punta del Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 tras el desarrollo del Gran Premio de Italia, la decimotercera jornada de la temporada disputada en el circuito de Monza.

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De acuerdo con los resultados del fin de semana, el equipo alemán alcanzó los 468 puntos en la tabla general, afianzándose en la primera posición del certamen de equipos gracias al triunfo del italiano Andrea Kimi Antonelli y al segundo lugar obtenido por el británico George Russell.

Mercedes domina y Ferrari mantiene la segunda casilla

Con los resultados obtenidos en el trazado italiano, Mercedes se ubica en el primer lugar con una diferencia de 122 puntos sobre Ferrari, que ocupa la segunda posición de la clasificación general con 346 unidades tras las actuaciones de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Ferrari en Fórmula 1
Ferrari en Fórmula 1
Foto: AFP

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La tercera casilla le corresponde a la escudería McLaren, que suma 285 puntos gracias al trabajo en pista de Lando Norris y Oscar Piastri.

Por su parte, Red Bull se mantiene en el cuarto puesto del campeonato con 201 puntos, escoltado de forma ajustada en la parte media de la tabla por Racing Bulls y Alpine, escuderías que igualan en la quinta y sexta posición con 71 unidades cada una.

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores de F1

Finalizada la competencia en el Gran Premio de Italia, la clasificación oficial de los equipos en la Fórmula 1 se encuentra de la siguiente manera:

  1. Mercedes — 468 puntos
  2. Ferrari — 346 puntos
  3. McLaren — 285 puntos
  4. Red Bull — 201 puntos
  5. Racing Bulls — 71 puntos
  6. Alpine — 71 puntos
  7. Haas — 21 puntos
  8. Audi — 16 puntos
  9. Williams — 11 puntos
  10. Aston Martin — 3 puntos
  11. Cadillac — 0 puntos

Próxima jornada del Mundial

La competencia entre las escuderías continuará en el Gran Premio de España, evento que se disputará el próximo fin de semana en el trazado semiurbano de Madring, en la ciudad de Madrid.

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