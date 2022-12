“Es un tipo que no es coherente con lo que dice”: Farid Díaz sobre Pinto

El defensa de Alianza Petrolera Farid Díaz habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre su altercado con el entrenador de Millonarios, Jorge Luis Pinto, en el partido que enfrentaba a los ‘embajadores’ y los ‘petroleros’.

“Un técnico no puede estar en el campo de juego. Yo trato de ir en búsqueda del balón, pero no le pude poner el pie porque él estaba ahí parado. Entonces, si yo le pegaba o intentaba patear dirán que es una agresión mía, por eso preferí que el balón siguiera para evitar un choque”, comentó.

“Es un tipo que no es coherente con lo que dice. Hace 15 días comenzó a llorar para que no quemáramos tiempo y eso fue lo que hizo ayer. Entonces si uno hace las cosas no tiene por qué decirlas. Solamente trabaje y quédese callado (…). Es muy llorón”, añadió.

Asimismo, Díaz reveló cuál es la clave de Alianza Petrolera para ocupar uno de los primeros puestos de la Liga Águila, incluso tras perder ante Millonarios este jueves.

“Porque somos fuertes de local y de visitantes sacamos puntos importantes, esto nos ha llevado a conseguir grandes triunfos para estar más lejos del descenso y dentro de los ocho”, destacó.

