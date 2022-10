Estado de salud del general Alzate y otros liberados es bueno: Hospital Militar

El Hospital Militar entregó el primer parte médico del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodróguez y la abogada Gloria Urrego, liberados la mañana de este domingo por las Farc. ( Lea también: General Alzate y demás secuestrados ya fueron liberados )

El informe arroja que las tres personas no presentan ninguna complicación de salud y no realizarán ningún pronunciamiento hasta que no se termine de cumplir el protocolo.

“El hospital Militar Central se permite informar a la opinión pública que el señor brigadier general Rubén Alzate Mora, el cabo Jorge Rodríguez Contreras y la doctora Gloria Urrego ingresaron en horas de la tarde al Hospital Militar al protocolo de atención médica y psicológica. En la evaluación inicial se encuentran en buen estado de salud e iniciaremos el proceso en horas de la mañana de toma de laboratorio y valoraciones del caso. También queremos informar que hasta tanto no se cumpla el protocolo no habrá pronunciamiento por parte de los liberados”, anunció la directora del hospital, coronel Esperanza Galvis.