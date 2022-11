“Estoy nítido, estoy ready y estoy fuerte”: Yerry Mina en concentración de la FCF

El central del combinado tricolor Yerry Mina, quien fue el primero en llegar a la convocatoria de la selección en Bogotá previo al partido amistoso contra Panamá que se jugará en el estadio El Campín, habló en atención a medios desde la FCF y destacó que se siente más que listo para la Copa América Brasil 2019.

“Estoy motivado, es un sentimiento único defender los colores de nuestra selección, es un plus para seguir adelante”, dijo Mina tras su primer entrenamiento con la tricolor.

Luego de una temporada llena de lesiones para el defensa en su primer año con el Everton de Inglaterra, el vallecaucano aseguró que se está completamente recuperado de sus molestias.

“Aprendí mucho, los momentos difíciles me enseñaron a valora lo bonito y lo bueno que es la vida y la familia, estoy agradecido con Dios por permitirme pasar por estos momentos. Ahora estoy nítido, estoy ready y estoy fuerte”, destacó, entre risas, el exjugador del Barcelona.

Sobre la competencia en la defensa tricolor por un cupo a la Copa América que inicia el próximo 14 de junio en Brasil, el central destacó que todos son jugadores que trabajan “día a día” para quedarse con un puesto en la convocatoria de Carlos Queiroz.

“Estamos muy unidos, es una selección que está comprometida con el trabajo, con querer ganar y mejorar. Ahora a adaptarnos a lo que quiere el profe. Él está tranquilo, haciendo trabajos, siempre me habla de fortalecimiento y de movilidad. Cuando estuve lesionado siempre me habló, preguntó por mí, me mandó una persona para que estuviera conmigo”, aseguró.

Escuche las palabras de Mina aquí:

