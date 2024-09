Gamero da detalles de la lesión de Falcao: ¿un problema para el equipo?

La lesión de Falcao volvió a darle malas noticias a los hinchas de Millonarios, pues se confirmó que el delantero samario sufrió una lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha, lo que lo dejaría por lo menos un mes fuera de las canchas.

Si bien esto generó diversas opiniones tanto en hinchas albiazules como en seguidores del fútbol profesional colombia, el técnico Alberto Gamero se pronunció sorbe este caso y reiteró su apoyo al delantero, que, según él, sigue teniendo la fe intacta que le dará lo mejor a Millonarios.

“Nosotros estamos muy esperanzados en él. No siempre el goleador es que el que en todo momento hace goles, hay goleadores que ayudan a jugar en equipo y ayudan a hacer goles. Hoy nuestros goleadores son Cataño y Banguero. Estamos todavía con la fe intacta en que Rada nos va a ayudar a lograr lo que queremos”, expresó el técnico albiazul.

Falcao Foto: AFP

¿Las lesiones de Falcao son un problema para Millonarios?

No. La respuesta de Gamero fue que “son cosas que pasan al interior del fútbol” y aseguró que seguirá siendo parte fundamental del equipo en esta etapa de la escuadra albiazul.

“Muchas veces hace parte de una muy buena recuperación de un jugador. Falcao es una persona muy profesional, él sabe que sus terapias de mañana y tarde le van a acortar el tiempo. Nosotros estamos esperando la evolución de él”, puntualizó el técnico samario.

Asimismo, dijo que lo que han aprendido con el ‘Tigre’ ha sido significativo más allá de lo que se ve en el terreno de juego y mencionó que varios han mostrado su admiración por los movimientos tácticos del futbolista.

“Yo no encuentro un jugador que no haya dicho y que no haya admirado el trabajo, los movimientos y la forma como define Radamel”, dijo, mostrando así su apoyo y pronta recuperación al ‘Tigre’.