Juan José Peláez resultó herido tras ataque de hinchas a cabina durante la final

Nuevamente la violencia toma protagonismo en el fútbol profesional colombiano, esta vez durante la final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot. Esto lo hizo saber, a través de su cuenta de X, la periodista Andrea Guerrero, directora de Win Sports, en donde confirmó un ataque a la cabina en donde se encontraban miembros de este medio.

El principal afectado fue el exdirector técnico y ahora comentarista Juan José Peláez, que, según contó, tuvo que ser atendido por personal médico en el Atanasio Girardot debido a que se rompió un vidrio en donde estaban por parte de hinchas de Atlético Nacional.

"En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico. Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol!", contó.

Este hecho causó una fuerte indignación en redes sociales porque, una vez más, los hechos de violencia son protagonistas en el fútbol profesional colombiano, además de que algunos hinchas pidieron en redes que se tomen acciones para frenar este tipo de acciones.



Desde Atlético Nacional se pronunciaron por lo sucedido e informaron que la persona que afectó la cabina fue capturada por la Policía Nacional para aplicarse el correctivo necesario.

"La policía tiene bajo captura a la persona que quebró de un puño el vidrio de la cabina 19 en donde se encontraba transmitiendo el equipo periodístico de win sports. El capturado ya a disposición de la policía, va a ser judicializado por: daño en bien ajeno y lesiones personales. El ex DT y periodista de Win Juan José Peláez, que resultó afectado levemente el en hecho, fue atendido por la cruz roja", informaron.