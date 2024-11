Posible noticia ilusiona a hinchas de Santa Fe antes de su partido con Atlético Nacional

Falta poco para que arranquen los cuadrangulares finales de las Liga BetPlay 2024-II; por supuesto, Independiente Santa Fe buscará comenzar con pie derecho al visitar a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot el miércoles, 20 de noviembre, para quedarse con esos tres puntos e ilusionar a todos los hinchas cardenales.

Pero es que una noticia especial le podría dar un ‘plus’ a este compromiso y es que, según algunas fuentes en Medellín, Dimayor podría pronunciarse antes de este partido sobre el caso del técnico verdolaga, Efraín Juárez, por su celebración al termino del clásico paisa en la semifinal de la Copa BetPlay y poner algún tipo de sanción, hecho que, por supuesto, les daría ánimo a los cardenales de encontrarse un equipo sin su cabeza de mando en el terreno de juego.

Efraín Juárez celebra a tribuna del DIM // Fotos: Dimayor y Win Sports

No obstante, esto no ha sido confirmado, pues no se sabe si habrá algún tipo de sanción por este hecho, al igual que si solo aplicaría para la Copa o seria en general. Pero de darse, algunos hinchas santafereños han visto esto con buenos ojos para “aprovechar” el golpe anímico que esto podría generar.

Los dirigidos de Pablo Peirano quieren cerrar el 2024 con broche de oro y, luego de perder la final en el primer semestre, esperan redimirse con sus aficionados con un título y estos cuadrangulares serán importantes para alcanzar este objetivo, sobre todo teniendo la oportunidad de sacar a dos grandes rivales como Millonarios y Atlético Nacional.

Pablo Peirano, técnico de Santa Fe. Foto: video Dimayor.

Mientras que una posible sanción de Efraín Juárez preocupa a los hinchas verdolagas, que esperan que nada pase a mayores y se dé todo para que el equipo siga creciendo, más porque enfrenta cuadrangulares y debe disputar la gran final de la Copa BetPlay contra América de Cali, un clásico que “no se puede perder” y sin el técnico la situación podría ponerse difícil.