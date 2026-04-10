Previo el clásico capitalino, Santa Fe perdería algo importante para enfrentar a Millonarios

Por la fecha 16 de la Liga BetPlay, Millonarios recibe a Independiente Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino con la necesidad de conseguir tres puntos para meterse entre los ocho primeros y clasificarse para los ‘playoff’ para buscar la estrella de mitad de año.

Sin embargo, de cara a este duelo hay preocupación por parte de la afición cardenal por la posibilidad de perder a una pieza clave del equipo en este clásico, pues podría ser determinante en el resultado si se llega a confirmar.



El futbolista que podría perderse el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Durante el duelo entre Santa Fe y Peñarol, se produjo una sustitución que encendió las alarmas de los hinchas de cara al clásico capitalino y fue que para el parte complementario no salió al terreno de juego el arquero Andrés Marmolejo y no estaría disponible para el duelo vs. Millonarios.

"Es un tema del que ya se había hablado. Estaba la posibilidad de no jugar; durante el calentamiento yo tomaba la decisión, y si durante el entreno yo sentía algo, podía decir que no continuaba. Hoy estoy cumpliendo ocho días de un desgarre muscular en el gemelo y vamos en ese proceso de recuperación. Entonces, era ser inteligente y sabio porque ya habíamos agotado dos ventajas de cambio, y de pronto en algún momento podía recaer mucho más en la lesión. Eso fue algo que se habló en el camerino, y fue la decisión que se tomó"., dijo el futbolista sobre la situación en Gol Caracol.

Andrés Mosquera Marmolejo // Foto: Santa Fe

Los números de Marmolejo en Santa Fe

El golero se volvió en pieza clave del cuadro cardenal desde su llegada en diciembre de 2023. Con el paso de los años, el portero ha sido clave en diferentes retos que ha tenido el equipo y la obtención de dos títulos: la Liga BetPlay y la SuperLiga BetPlay. Ha disputado 113 partidos con los albirrojos.