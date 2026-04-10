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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Previo el clásico capitalino, Santa Fe perdería algo importante para enfrentar a Millonarios

Previo el clásico capitalino, Santa Fe perdería algo importante para enfrentar a Millonarios

Ambos equipos necesitan obtener tres puntos para lograr llegar a los 'playoff' y esta baja en el cuadro cardenal será un golpe importante para este partido.

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