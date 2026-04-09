Así se disputará la fecha de clásicos de la Liga BetPlay 2026: partidos y horarios

Del 10 al 12 de abril, la Liga BetPlay 2026 tendrá su primera fecha de clásicos en donde se enfrentan los máximos rivales entre sí en las principales ciudades del país. Una jornada que siempre se ve marcada por grandes partidos y momentos memorables.



Horario y partidos de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026

Viernes 10 de abril



Deportivo Pereira vs Once Caldas — 3:30 p. m.

Deportivo Pasto vs Tolima — 8:05 p. m.

Sábado 11 de abril



Águilas Doradas vs Junior — 4:00 p. m.

Medellín vs Atlético Nacional — 8:20 p. m.

Domingo 12 de abril



Millonarios vs Santa Fe — 2:00 p. m.

Deportivo Cali vs Llaneros — 4:10 p. m. (ese juego figura como aplazado de la fecha 9, no como partido normal de la fecha 16) Atlético Bucaramanga vs Boyacá Chicó — 6:20 p. m.

Atlético Bucaramanga vs Boyacá Chicó — 6:20 p. m. Internacional de Bogotá vs Alianza Valledupar — 8:30 p. m.

Liga BetPlay // Fotos: AFP / Dimayor.

¿Cuáles son los dos partidos más relevantes de la fecha?

El primero se disputará el sábado a las 8:20 de la noche en el choque entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. El clásico paisa estará cargado de emociones y con la necesidad de ambos entrenadores de conseguir la victoria para tener la confianza de sus hinchas de su lado.

El segundo será el domingo a las 2:00 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín con el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe. Ambos equipos necesitan ganar para entrar a la pelea de los ‘playoff’ de la Liga.



Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay