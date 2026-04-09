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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Así se disputará la fecha de clásicos de la Liga BetPlay 2026: partidos y horarios

Así se disputará la fecha de clásicos de la Liga BetPlay 2026: partidos y horarios

El fin de semana estará lleno de partidos de alta calidad por el choque de los habituales clásicos del fútbol colombiano. Conozca los horarios y partidos.

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