Nacional, Millonarios y América sufren cambios en programación de partidos de la Liga BetPlay

La Dimayor confirmó modificaciones en la programación de la Liga BetPlay para las fechas 16, 17 y 18 del primer semestre de 2026. Estos cambios afectan a varios equipos, entre ellos Atlético Nacional, Millonarios y el América de Cali.



Hay cambios en la programación de las fechas 16,17 y 18 de la Liga

Para la fecha 16, el domingo 5 de abril, en el estadio General Santander, se jugará el partido entre Cúcuta Deportivo y América de Cali a las 4:00 de la tarde.

En la fecha 17, el domingo 19 de abril, habrá doble programación. A las 4:10 de la tarde, en el estadio Armando Maestre, Alianza Valledupar enfrentará a Independiente Medellín. Y ese mismo día, a las 8:30 de la noche, en el Pascual Guerrero, América de Cali recibirá a Millonarios.

Mateo Castillo, jugador del América de Cali. Foto: América de Cali.

Mientras tanto, la fecha 18 presenta varios ajustes. El viernes 24 de abril, nuevamente en el General Santander, Cúcuta Deportivo jugará contra Junior a las 4:00 de la tarde.

El sábado 25 de abril también habrá dos compromisos. A las 4:00 de la tarde, en el estadio Santiago de las Atalayas, Deportivo Pereira enfrentará a Atlético Nacional. Y a las 8:30 de la noche, en sede aún por definir, Independiente Medellín se medirá ante Fortaleza.



Estos son los cambios anunciados por División Mayor del Fútbol Colombiano en su último comunicado.

Partidos se jugarán durante la Semana Santa:

Este miércoles, a las 6:30 de la tarde Santa Fe y Llaneros jugarán en el estadio El Campín por la fecha 15. Entretando, a las 8:30 de la noche, en Medellín, Atlético Nacional enfrentará al Cúcuta. Ambos partidos van a contar con la transmisión del equipo deportivo de Blu Radio.

El jueves, a las 2:00 de la tarde, Boyacá Chicó jugará contra Deportivo Pereira. A las 4:10 de la tarde, América recibirá a Bucaramanga. A las 6:20 de la tarde, Jaguares recibirá a Millonarios y a las 8:30 de la noche Once Caldas retará a Intedependiente Medellín.

El viernes la tarde culmina con Fortaleza contra Internacional de Bogotá, a las 6:20 de la tarde. Y a las 8:30 de la noche Junior de Barranquilla jugará contra Deportivo Cali.

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El fin de semana se jugarán los siguientes partidos: el sábado Tolima jugará contra Santa Fe a las 7:30 de la noche y el domingo al a las 4:00 de la tarde, Cúcuta jugará contra América. Y por último, a las 7:30 de al noche, será el partido entre Millonarios y Tolima.

El equipo deportivo de Blu Radio transmitirá por su señal principal y por su canal de You Tube los siguientes encuentros: América contra Bucaramanga, Jaguares vs. Millonarios, Junior ante Cali y Cúcuta contra América.

