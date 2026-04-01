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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Nacional, Millonarios y América sufren cambios en programación de partidos de la Liga BetPlay

Nacional, Millonarios y América sufren cambios en programación de partidos de la Liga BetPlay

La Dimayor ajustó la programación de las fechas 16,17 y 18 en el Fútbol Profesional Colombiano. También, esta en la programación de los partidos durante esta Semana Santa.

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