Nacional, Millonarios y América sufren cambios en programación de partidos de la Liga BetPlay

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La Dimayor confirmó modificaciones en la programación de la Liga BetPlay para las fechas 16, 17 y 18 del primer semestre de 2026. Estos cambios afectan a varios equipos, entre ellos Atlético Nacional, Millonarios y el América de Cali.
Para la fecha 16, el domingo 5 de abril, en el estadio General Santander, se jugará el partido entre Cúcuta Deportivo y América de Cali a las 4:00 de la tarde.
En la fecha 17, el domingo 19 de abril, habrá doble programación. A las 4:10 de la tarde, en el estadio Armando Maestre, Alianza Valledupar enfrentará a Independiente Medellín. Y ese mismo día, a las 8:30 de la noche, en el Pascual Guerrero, América de Cali recibirá a Millonarios.
Mientras tanto, la fecha 18 presenta varios ajustes. El viernes 24 de abril, nuevamente en el General Santander, Cúcuta Deportivo jugará contra Junior a las 4:00 de la tarde.
El sábado 25 de abril también habrá dos compromisos. A las 4:00 de la tarde, en el estadio Santiago de las Atalayas, Deportivo Pereira enfrentará a Atlético Nacional. Y a las 8:30 de la noche, en sede aún por definir, Independiente Medellín se medirá ante Fortaleza.
Estos son los cambios anunciados por División Mayor del Fútbol Colombiano en su último comunicado.
Este miércoles, a las 6:30 de la tarde Santa Fe y Llaneros jugarán en el estadio El Campín por la fecha 15. Entretando, a las 8:30 de la noche, en Medellín, Atlético Nacional enfrentará al Cúcuta. Ambos partidos van a contar con la transmisión del equipo deportivo de Blu Radio.
El jueves, a las 2:00 de la tarde, Boyacá Chicó jugará contra Deportivo Pereira. A las 4:10 de la tarde, América recibirá a Bucaramanga. A las 6:20 de la tarde, Jaguares recibirá a Millonarios y a las 8:30 de la noche Once Caldas retará a Intedependiente Medellín.
El viernes la tarde culmina con Fortaleza contra Internacional de Bogotá, a las 6:20 de la tarde. Y a las 8:30 de la noche Junior de Barranquilla jugará contra Deportivo Cali.
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El fin de semana se jugarán los siguientes partidos: el sábado Tolima jugará contra Santa Fe a las 7:30 de la noche y el domingo al a las 4:00 de la tarde, Cúcuta jugará contra América. Y por último, a las 7:30 de al noche, será el partido entre Millonarios y Tolima.
El equipo deportivo de Blu Radio transmitirá por su señal principal y por su canal de You Tube los siguientes encuentros: América contra Bucaramanga, Jaguares vs. Millonarios, Junior ante Cali y Cúcuta contra América.