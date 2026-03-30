Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras finalizada la fecha 14

Este 30 de marzo de 2026, cerró oficialmente la fecha 14 de la Liga BetPlay. El primer partido se disputó el pasado viernes 27 con el duelo entre Águilas Doradas y Alianza F.C (1-0), mientras que cerró en Bogotá en el estadio El Campín entre Millonarios y Fortaleza (2-2).

Atlético Nacional cerró como líder con 30 unidades en 14 partidos tras su victoria 2 a 1 frente a Deportivo Pasto con Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos como los grandes protagonistas. Matemáticamente, el conjunto paisa estaría clasificado a los 'playoff' de la Liga BetPlay en este primer semestre del 2026.

Por otro lado, destacaron partidos como Bucaramanga vs. Santa Fe y Medellín vs. América, en donde las victorias de los cardenales y el poderoso le dieron aire a sus técnicos para seguir en la lucha para conseguir la clasificación a los ocho.

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto // Foto: Atlético Nacional

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 14

Atlético Nacional — 30 pts | DG: +18 Pasto — 27 pts | DG: +4 Junior — 25 pts | DG: +2 Once Caldas — 24 pts | DG: +7 Tolima — 23 pts | DG: +8 Millonarios — 21 pts | DG: +9 América — 21 pts | DG: +7 Internacional de Bogotá — 21 pts | DG: -2 Bucaramanga — 19 pts | DG: +7 Deportivo Cali — 19 pts | DG: +3 Águilas Doradas — 19 pts | DG: +1 Santa Fe — 18 pts | DG: 0 Llaneros — 17 pts | DG: +1 Medellín — 16 pts | DG: 0 Fortaleza — 15 pts | DG: -6 Cúcuta — 11 pts | DG: -8 Alianza — 11 pts | DG: -13 Jaguares — 11 pts | DG: -14 Boyacá Chicó — 8 pts | DG: -11 Deportivo Pereira — 6 pts | DG: -13

Liga BetPlay // Fotos: AFP / Dimayor.

Así se disputará la fecha 15 de la Liga BetPlay