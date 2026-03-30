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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras finalizada la fecha 14

El cuadro Atlético Nacional cerró la fecha 14 en la parte alta de la tabla tras imponerse 2 a 1 en condición de visitante frente al Deportivo Pasto.

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