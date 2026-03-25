Cambios en el calendario de Millonarios en Copa Sudamericana y Liga BetPlay

Hay cambios en las fechas de juego para Millonarios. La primera modificación concierne al partido entre Millonarios, en condición de local, contra Boston River. Inicialmente, este partido estaba programado para el martes 14 de abril, pero la fecha entraba en conflicto con la programación de partidos de Independiente Santa Fe, por lo que la Conmebol decidió aplazar el encuentro para el día siguiente. Es decir, Millonarios vs. Boston River por la Sudamericana, se jugará el 15 de abril a las nueve de la noche.



Dos partidos de Millonarios fueron reprogramados

Otro partido, esta vez por la Liga BetPlay, que fue aplazado, es el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, donde Millonarios funge como local. En primera instancia se iba a disputar el sábado 11 de abril; la nueva fecha será el domingo 12 de abril a las dos de la tarde.

Otros partidos de la Liga BetPlay también fueron reprogramados por la Dimayor y se jugarán en las siguientes fechas: por la fecha 16, el próximo viernes 10 de abril a las 8:05 de la noche, el estadio La Libertad de Pasto encenderá sus luces para el duelo entre Pasto y Tolima. Por la misma fecha, a las 4 de la tarde, el sábado 11 de abril, Águilas Doradas jugará contra Junior de Barranquilla, y el domingo 12 de abril tendrá lugar el clásico capitalino. Por último, el partido aplazado de la fecha 5, Fortaleza contra América, se jugará el miércoles, 22 de abril, a las 8:30 de la noche.

Millonarios vence a Nacional // Foto: X @MillosFCoficial

Junior, Tolima, Pasto también tienen partidos reprogramados

En su comunicado de prensa, la División Mayor del Fútbol Colombiano explicó que estas reprogramaciones obedecen a “la confirmación de la programación oficial de los partidos de las competencias CONMEBOL Libertadores y Sudamericana en las que participan equipos colombianos”.