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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Cambios en el calendario de Millonarios en Copa Sudamericana y Liga BetPlay

Cambios en el calendario de Millonarios en Copa Sudamericana y Liga BetPlay

Por la Liga BetPlay también se reprogramaron partidos del Pasto, Tolima, Junior, Santa Fe y América

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