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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Millonarios sufre su primera baja para la Copa Sudamericana y preocupa a los hinchas

Millonarios sufre su primera baja para la Copa Sudamericana y preocupa a los hinchas

Los albiazules esperan tener una participación histórica en esta edición de la Copa Sudamericana y cambiar la mala racha que ha tenido en torneos internacionales.

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