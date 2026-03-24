Millonarios sufre su primera baja para la Copa Sudamericana y preocupa a los hinchas

A dos semanas del inicio de la Copa Sudamericana 2026, Millonarios enfrenta problemas de cara a la competencia. El club confirmó, a través de un comunicado oficial, que uno de sus futbolistas titulares sufrió una lesión que lo dejaría fuera del debut continental.

“Millonarios FC informa que, tras los exámenes diagnósticos realizados al jugador Sergio Mosquera, se determinó que sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor. Luego de los conceptos de los especialistas, se le realizó una intervención quirúrgica para su reparación. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”, informó el club.

La noticia tomó por sorpresa a los hinchas y encendió las alarmas de cara al inicio del torneo continental. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente su ausencia en el debut, la gravedad de la lesión genera dudas sobre si podrá estar disponible para el primer partido de la Copa Sudamericana, en el que el equipo buscará ser protagonista.

Sergio Mosquera // Foto: Millonarios

¿Qué es la lesión que sufrió Sergio Mosquera?

Se trata de una lesión poco frecuente, más común en personas que realizan levantamiento de pesas, y que suele producirse por una contracción excéntrica brusca, es decir, un esfuerzo excesivo del músculo. Su principal síntoma es un dolor intenso en la zona del pecho y el hombro.



“El tendón común une el músculo al húmero (hueso del brazo) aproximadamente a un tercio de la longitud del brazo. Este tendón se puede palpar fácilmente al introducir los dedos en la axila; es el más grande que se encuentra en la parte anterior (frontal) de esta zona”, explicó la American Academy of Orthopaedic Surgeons.



¿Se pierde el debut de Millonarios en la Sudamericana?

Aunque Millonarios no ha confirmado oficialmente el tiempo exacto de baja de Mosquera, todo apunta a que el defensor no llegaría en condiciones para el debut en la Copa Sudamericana 2026. La gravedad de la lesión —una ruptura del tendón del pectoral mayor— y el hecho de haber sido sometido a cirugía hacen que su recuperación se pueda llegar a demorar.