Revelan la razón por la cual Pablo Repetto no puede salir de Independiente Santa Fe

Es un hecho que este semestre del 2026, Independiente Santa Fe no alcanzaría sus objetivos bajo el proyecto del técnico uruguayo Pablo Repetto, que estaría cerca de queda por fuera de los ocho de la Liga BetPlay y suma solo un punto en sus dos primeros partidos en Copa Libertadores.

La situación ha causado malestar en la afición cardenal, que, en redes, ha comenzado a pedir su salida por el bajo rendimiento del equipo bajo su trabajo en la dirección técnico y, pese a rumores de una decisión anticipada, se conoció que la directiva respaldaría su continuidad debido a una sola razón: su cláusula de salida.



La clausula de salida de Pablo Repetto

De acuerdo con información revelada por Actualidad Cardenal, la salida del uruguayo se encuentra sobre los 1.200 millones de pesos, una cifra que bajo lo institucional no es fácil de aceptar y tomar adelante, por ende, su continuidad de mantendrá aún y dirigirá con normalidad frente a Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay.

“El partido ante Cúcuta será importante para analizar una posible salida, sin embargo, la cláusula blinda al técnico uruguayo y a menos de una renuncia, su salida es complicada desde el lado administrativo”, indicaron sobre el futuro del uruguayo en el cuadro capitalino.

Pablo Repetto, campeón de Superliga con Santa Fe X: @SantaFe

Los números de Repetto en Santa Fe

El rendimiento del uruguayo con el conjunto cardenal ha sido del 41.67 % en 20 partidos dirigidos. Ha ganado tan solo 5, ha empatado 10 y ha perdido 5, los cuales son números flojos en un inicio con el equipo de la capital colombiana.



Además, en Liga ocupa la casilla 13 y necesita ganar sí o sí los partidos restantes, pero dependerá de muchos resultados para poderse meter entre los 8 primeros para los ‘playoff’, pues se encuentra a 3 unidades del octavo, pero las posibilidades se van reduciendo en estas últimas fechas del todos contra todos.