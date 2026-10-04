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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: América ganó, se mantiene líder y acaricia la clasificación

La pelea por los primeros lugares de la Liga BetPlay II se aprieta con una fecha 13 que dejó partidos vibrantes, resultados sorpresivos y puntos clave en la carrera por la clasificación.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Foto @AmericadeCali
Por: Camilo Álvarez
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

América de Cali derrotó 2-1 a Llaneros y se mantiene en el primer lugar de la Liga BetPlay II, luego de remontar un partido que comenzó perdiendo ante el conjunto de Villavicencio.

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Los Diablos Rojos de Cali consiguieron darle vuelta al marcador en los últimos 15 minutos del encuentro, en un partido que se les complicó a los dirigidos por David González. Llaneros se había puesto en ventaja con un gol del experimentado defensor Pacho Meza.

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Con la victoria, América mantiene su posición como líder del campeonato y suma tres puntos importantes en la jornada 13 de la Liga BetPlay II.

Resultados de la fecha 13 de la Liga BetPlay

La jornada también dejó otros resultados y partidos pendientes. Atlético Bucaramanga derrotó 3-1 a Junior de Barranquilla, mientras que Águilas Doradas se impuso 2-0 a Jaguares.

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Por su parte, Cúcuta Deportivo goleó 4-0 a Deportivo Pereira, mientras que Deportes Tolima y Boyacá Chicó empataron sin goles.

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Otro de los encuentros terminó igualado. Deportivo Pasto y Fortaleza empataron 0-0 en el compromiso correspondiente a la fecha 13.

La fecha 13 cerrará con el compromiso entre Independiente Medellín y Santa Fe este lunes a las 7:00 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.

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Además, Internacional de Bogotá y Once Caldas empataron 1-1, en juego correspondiente a la jornada 17.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II

  1. América — 27 pts | DG: +17
  2. Deportivo Cali — 24 pts | DG: +11
  3. Bucaramanga — 23 pts | DG: +10
  4. Atlético Nacional — 22 pts | DG: +11
  5. Millonarios — 21 pts | DG: +7
  6. Medellín — 20 pts | DG: +4
  7. Santa Fe — 19 pts | DG: +6
  8. Tolima — 19 pts | DG: +2
  9. Cúcuta — 15 pts | DG: -4
  10. Llaneros — 14 pts | DG: -1
  11. Águilas Doradas — 14 pts | DG: -1
  12. Once Caldas — 13 pts | DG: -1
  13. Internacional — 13 pts | DG: -4
  14. Boyacá Chicó — 12 pts | DG: -8
  15. Alianza — 11 pts | DG: -12
  16. Fortaleza — 10 pts | DG: -5
  17. Junior — 9 pts | DG: -4
  18. Pasto — 9 pts | DG: -9
  19. Deportivo Pereira — 8 pts | DG: -10
  20. Jaguares — 7 pts | DG: -9
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