Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: América ganó, se mantiene líder y acaricia la clasificación

América de Cali derrotó 2-1 a Llaneros y se mantiene en el primer lugar de la Liga BetPlay II, luego de remontar un partido que comenzó perdiendo ante el conjunto de Villavicencio.

Los Diablos Rojos de Cali consiguieron darle vuelta al marcador en los últimos 15 minutos del encuentro, en un partido que se les complicó a los dirigidos por David González. Llaneros se había puesto en ventaja con un gol del experimentado defensor Pacho Meza.

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Con la victoria, América mantiene su posición como líder del campeonato y suma tres puntos importantes en la jornada 13 de la Liga BetPlay II.

Resultados de la fecha 13 de la Liga BetPlay

La jornada también dejó otros resultados y partidos pendientes. Atlético Bucaramanga derrotó 3-1 a Junior de Barranquilla, mientras que Águilas Doradas se impuso 2-0 a Jaguares.

Por su parte, Cúcuta Deportivo goleó 4-0 a Deportivo Pereira, mientras que Deportes Tolima y Boyacá Chicó empataron sin goles.

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Otro de los encuentros terminó igualado. Deportivo Pasto y Fortaleza empataron 0-0 en el compromiso correspondiente a la fecha 13.

La fecha 13 cerrará con el compromiso entre Independiente Medellín y Santa Fe este lunes a las 7:00 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.

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Además, Internacional de Bogotá y Once Caldas empataron 1-1, en juego correspondiente a la jornada 17.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II