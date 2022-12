A Independiente Santa Fe ahora lo ataca la corrupción

Édgar Cortés, uno de los miembros de la Junta Directiva de Independiente Santa Fe, renunció este martes a su cargo tras asegurar que la comisión disciplinaria del club actuó de manera “amañada” luego de sus denuncias de corrupción en la institución.









“Estoy denunciando la irregularidad de una comisión de disciplina que ante unos hechos contundentes se declara impedida para emitir un fallo, mis denuncias vienen desde 2014, la comisión intervino desde marzo y se declara impedida, algo que me parece amañado, por lo cual renuncio”, dijo Cortés.





El denunciante señala a César Pastrana, presidente de Santa Fe, de “ejercer protección” sobre tres personajes que estarían, presuntamente, cobrando coimas por contratos con jugadores que llegan a la institución o de futbolistas que se proyectan como grandes figuras.





“Roberto Diez cobraba coimas por jugadores que llegaban a Independiente Santa Fe, la manipulación de Eduardo Cañón, que estaba haciendo uso indebido de su cargo capitalizando jugadores que se perfilan como figuras, y la intervención de Ricardo Pachón que también estaba capitalizando futbolistas”.





Sobre el presunto pago de 5 millones por el contrato de un jugador ecuatoriano en Santa Fe, Cortés dijo que sí recibió ese dinero pero no el contexto en el que lo han querido enmarcar.





“Si recibí esa suma pero para divisiones menores de las cuales yo era director, tengo como demostrar de que yo no usufructúe una acción de esas”, agregó.





Denuncian corrupción en Independiente Santa Fe



